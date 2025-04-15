Семь лайфхаков, которые сделают путешествие на самолете максимально комфортным

Самые удивительные отпуска и продуктивные деловые поездки часто начинаются в аэропорту. В то же время полет способен принести не только положительные эмоции, но и стать достаточно изнурительным опытом, если не уделить внимание особой подготовке к нему.

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Но следуя простым рекомендациям на каждом шагу путешествия – от бронирования билетов до выбора одежды – можно сделать его гораздо легче. OBOZ.UA подготовил семь лайфхаков, которые поспособствуют максимально комфортному авиаперелету.

1. Заранее бронируйте билеты

Если вы забронируете билет заранее, у вас будет больше шансов выбрать идеальную дату, время и место отправления.

Обратите внимание, что чем ближе к дате вылета, тем дороже билеты, а слишком раннее бронирование (более чем за пять месяцев) тоже может стоить дополнительных денег. Как правило, самые низкие цены на авиабилеты наблюдаются в период от трех недель до 2,5 месяца до даты вылета (в пределах 21-74 дней).

2. Выберите удобное для себя место

Выбор правильного места в самолете может изменить впечатление от полета. Например, если вам важно больше места для ног и легкий доступ к туалету, тогда выбирайте сиденья возле прохода.

Если же боитесь летать, вам больше подойдет сиденье "посредине" самолета над крылом. Для перелета с ребенком лучше выбрать места в первом ряду, сразу за разделяющей бизнес-класс стеной. Многие авиакомпании предлагают бесплатно прикрепить люльку к стене перегородки, что придаст комфорту малышу.

Тем, кто планирует поспать во время полета, следует избегать последнего ряда кресел эконом-класса, ведь спинки не откидываются. А путешественникам, имеющим ограниченное время между пересадками, целесообразнее выбирать места в передней части салона или возле прохода, чтобы поскорее выбраться из самолета после посадки.

3. Регистрируйтесь на рейс онлайн

Онлайн-регистрация является одним из самых простых и эффективных способов сделать путешествие на самолете более комфортным. Большинство авиакомпаний позволяют сделать это за 24 часа до вылета рейса, что экономит время пребывания в аэропорту (особенно если у вас нет зарегистрированного багажа). К тому же многие авиакомпании взимают плату за регистрацию в аэропорту, поэтому обязательно проверьте эту информацию.

При этом во многих аэропортах есть услуга Fast Track, которая позволяет быстро пройти паспортный контроль или проверку безопасности. Кроме того, некоторые авиакомпании предлагают путешественникам приобрести услугу приоритетной посадки при бронировании билетов, в том числе и онлайн, чтобы одними из первых сесть на самолет.

4. Изучите аэропорт перед путешествием

Если это ваш первый вылет из аэропорта, прочтите немного о нем перед поездкой. Узнайте, где расположены терминал, стойка регистрации, контрольно-пропускные пункты, туалеты и рестораны, чтобы вы могли легко сориентироваться. Это особенно полезно, если у вас есть рейс с пересадкой и нужно сменить терминал. Всю эту информацию можно найти на официальном сайте любого аэропорта.

5. Наденьте удобную одежду и возьмите необходимые вещи

Прежде чем отправиться в аэропорт, важно обдумать свой гардероб. В случае длительного перелета лучше одеваться "многослойно", чтобы подготовиться к изменениям температуры, которые могут возникнуть в самолете. Выбирайте удобную, эластичную одежду. Всегда берите с собой свитер или куртку, которые легко одевать и снимать по необходимости. Также не забывайте об удобной обуви, которая тоже легко снимается.

Добавят комфорта перелета удобное дорожное одеяло и хорошая подушка для шеи. Маска для глаз и наушники с шумоподавлением помогут заблокировать избыток света и шум, который может мешать уснуть в самолете. Также держите в сумке несколько носков, чтобы одеть их, когда снимаете обувь. Перед полетом обязательно зарядите свои гаджеты и скачайте на них интересный фильм или подкаст, чтобы не скучать в дороге.

6. Прибывайте в аэропорт раньше

Опоздание в аэропорт – самое распространенная ошибка туристов. Чтобы в комфортном темпе пройти все процедуры (регистрация, сдача багажа и т. д.), необходимо быть в терминале не менее чем за два часа до вылета внутреннего и за три – международного рейса.

Но имейте в виду, что каждая авиакомпания для каждого аэропорта устанавливает время регистрации на рейс, поэтому лучше проверить эту информацию на официальных сайтах перед поездкой.

Если во время пересадки у вас длинная разница между рейсами и вы не хотите часами сидеть в кресле аэропорта, можете сделать перерыв в зале ожидания. Большинство из них предлагает удобные места для сидения, бесплатную еду и напитки, быстрый Wi-Fi и другие удобства.

7. Следите за информацией о рейсе

Табло обычно расположены вокруг аэропорта и отображают соответствующую информацию о каждом рейсе: номер выхода на посадку, время посадки и любые задержки.

Даже если вы уже зарегистрировались, лучше следить за экраном, поскольку информация о рейсе или статусе может измениться.

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