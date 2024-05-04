Как выглядит самая роскошная гостиница в мире: водные виллы, частные бассейны и подводные рестораны. Фото

Популярный сервис Tripadvisor назвал OBLU SELECT Lobigili "лучшим из лучших" роскошных отелей в мире. Гости описывают его как идиллическое тропическое место, расположенное в Индийском океане.

В центре этого отеля на Мальдивах – природа. Он поражает частными бассейнами, видом на океан и чрезвычайными водными виллами, которые обычно ассоциируют с бегством с острова, пишет Express. Курорт является частью COLORS OF OBLU компании Atmosphere Core, владеющей несколькими объектами в Индийском океане.

Отель получил первое место среди самых роскошных в мире в рамках награды Travellers Choice Awards от Tripadvisor за 2024 год. Он также возглавил пятизвездочный рейтинг на Tripadvisor на основе отзывов гостей.

Трансферы "в" и "из" аэропорта внесены в счет, который включает завтрак, обед и ужин, а также ресторан премиум-класса, бар, спа-процедуры, водные виды спорта и экскурсии.

На курорте также есть уникальный "Остров любви" только для взрослых, где гости могут отдохнуть в совершенно уединенном месте, идеально подходящем для медового месяца или особого события.

С некоторых вилл открывается невероятный вид на бирюзовый океан. Есть 22 домика с собственным частным бассейном и 22 без бассейна, однако все имеют доступ к воде, идеально подходящей для купания в любое время суток. Каждая деталь создает изысканную интимную атмосферу – от теплого деревянного пола до яркого и современного декора.

Каждая вилла площадью 62 квадратных метра имеет двуспальную кровать размера "king-size", гардеробную, ванную комнату под открытым небом и уютную веранду. Гости также имеют доступ к собственному бассейну с видом на лагуну, всего в нескольких шагах от океана.

Завтрак, обед и ужин предлагается в ресторан Ylang-Ylang со шведским столом, увлекательными интерактивными элементами, живыми кулинарными станциями и тематическими вечерами. В баре Swing предлагаются разнообразные напитки и свежеприготовленные местные закуски. Если дело доходит до фирменных блюд, спуститесь в уникальный ресторан под водой, который предлагает блюда современной кухни с удивительным видом.

Бар Swing расположен у главного бассейна отеля, откуда открывается невероятный вид на океан. Есть ли лучшее место, чтобы насладиться коктейлем, чем здесь, наблюдая, как солнце заходит за горизонт? В баре регулярно проводятся живые выступления музыкальной группы. Вы можете также заказать специальную фотосессию на фоне океана.

В рамках плана гости могут пользоваться безмоторными снаряжениями для водных видов спорта, в том числе доски для гребли и маски для снорклинга. Курорт также предлагает меню программ дайвинга, включая начинающие курсы и курсы повышения квалификации для опытных дайверов, чтобы освежить свои знания.

OBLU SELECT Lobigili имеет ряд фитнесс и оздоровительных центров, включая современный тренажерный зал (с удивительным видом на океан). В спа-центре вам предложат множество процедур специально разработанных для пар.

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