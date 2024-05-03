Топ-5 стран, куда чаще всего хотят вернуться туристы: только две из них расположены в Европе

Около 3/4 туристов возвращаются в места, где состоялся едва ли не самый любимый отдых, и даже заселяются в одном и том же отеле. Оказывается, постоянное посещение новых стран не является столь распространенным явлением, как это считают в обществе. Более того, страны Европы не так уж особенны среди туристов.

Insure and go проанализировал более 7500 мнений путешественников на форуме Reddit и составил топ наиболее часто упоминавшихся государств. В список вошли только две европейские страны, две азиатские и одна американская.

1. Япония

В так называемую столицу сакур наведывается куча туристов. Как пишет Express, в 2023 году в Японию поехало более 25 млн человек. Эта страна имеет множество интересных мест, а привлекает путешественников в основном необычная культура.

2. Италия

Рим, Неаполь, Милан, Венеция – одни из самых популярных городов в Италии. Эта страна особенная своей пищей и коммуникативными людьми. Более того, здесь расположено немало памятников, известных на весь мир, таких как Колизей, Пизанская башня и фонтан ди Треви.

3. Испания

Испанское солнце и золотые песчаные пляжи являются веской причиной для туристов раз за разом возвращаться в эту страну. Тем более, отдых на сиесту является едва ли не самой большой ее особенностью.

4. Мексика

Мексиканцы очень колоритны своей культурой, а золотые тропические пляжи – прекрасное место для "ленивого" отдыха.

5. Таиланд

Эта страна в последнее время принимает невероятное число туристов, которые ищут свой "дзэн" у теплого моря.

Ранее OBOZ.UA писал о небольшом городе рядом с Амстердамом, который по внешнему виду словно собран из Lego. Зандам называют дешевой альтернативной столице Нидерландов, но особенным зеленым историческим центром и не только из-за цвета травы и деревьев.

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