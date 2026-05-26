Как в сказке: эксперты назвали 5 невероятных пляжей в Испании

Испания вновь подтвердила статус одного из лучших пляжных направлений Европы. В 2026 году страна получила рекордные 794 отличия Blue Flag за чистоту воды, безопасность, гигиену и качество инфраструктуры.

Видео дня

Особенно много таких пляжей расположено на побережье Коста-Бланка, где в этом году отметили 151 локацию. В список самых интересных пляжей вошли как спокойные бухты Менорки, так и популярные курортные места на Коста-дель-Соль. Эксперты Daily Mail назвали пять пляжей, которые могут стать идеальным выбором для летнего отпуска.

Cala Lanuza, Эль-Кампельо

Пляж Cala Lanuza в Эль-Кампельо на побережье Коста-Бланка в этом году впервые получил награду Blue Flag. Его ценят за чистую воду, песчаный берег и уютную атмосферу, которая особенно ощутима вне пика туристического сезона.

Пляж окружен пальмами, а скалистые участки рядом делают его удачным местом для снорклинга. Здесь можно плавать, рассматривать подводный мир и даже искать крабов у камней. Вечером здесь работает пляжный бар, а иногда звучит живая музыка. Именно поэтому эта локация подходит и для тех, кто ищет тишины, и для тех, кто хочет завершить день у моря в более атмосферной обстановке.

Cala Galdana, Менорка

Cala Galdana на Менорке считается одним из самых живописных пляжей острова. Его бухтообразная форма, белый песок и прозрачная вода создают почти листовый пейзаж для летнего отдыха.

Пляж получил Blue Flag благодаря качеству воды и безопасной инфраструктуре. В высокий сезон здесь работают спасатели, что делает локацию более комфортной для семейного отдыха.

Путешественники часто называют Cala Galdana одним из лучших пляжей Менорки. В отзывах хвалят кристально чистую воду, золотистый песок, красивые виды и рестораны поблизости. Это место подходит и для романтической поездки, и для отпуска с детьми.

Son Bou, Менорка

Son Bou – самый длинный пляж Менорки, его протяженность достигает примерно 2,5 километра. Здесь есть все, что многие туристы ожидают от идеального летнего побережья: лазурная вода, широкий песчаный берег и скалы, которые обрамляют пейзаж.

Этот пляж особенно удобен для семей с детьми. Вода у берега мелкая, поэтому здесь комфортно заходить в море и плавать без лишнего риска. Посетители часто сравнивают воду на Son Bou с бассейном из-за ее прозрачности и насыщенных цветов. Благодаря большой длине пляж может быть удобен и для спокойных прогулок, и для классического пляжного отдыха.

Praia das Catedrais, Галисия

Praia das Catedrais, или Пляж соборов, – одна из самых впечатляющих природных локаций Галисии. Свое название он получил из-за скальных арок и каменных образований, которые напоминают готические соборы.

Длина пляжа составляет около 1,5 километра. Его главная особенность – природные скалы, которые имеют настолько эффектный вид, что могут показаться декорациями к фильму. На самом деле все это создала природа.

Важно учесть, что доступ к пляжу зависит от приливов и отливов. Попасть сюда можно только во время отлива, а с июля по сентябрь посещение часто нужно бронировать заранее.

Burriana, Нерха

Пляж Burriana в Нерсе на побережье Коста-дель-Соль давно остается излюбленным местом как для туристов, так и для местных жителей. Его ценят за оживленную атмосферу, удобную инфраструктуру и большое количество заведений рядом.

Здесь есть пляжные бары, рестораны, магазины и все необходимое для комфортного отдыха. Burriana часто называют одним из лучших пляжей Коста-дель-Соль, в частности из-за сочетания пейзажей, сервиса и доступности. Это место подойдет тем, кто хочет отдыхать у моря с комфортом.

OBOZ.UA рассказывал, какие места в Великобритании стоят посещения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.