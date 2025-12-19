Как сэкономить на гостинице во время рождественских праздников: хитрости от эксперта

Период празднования Рождества традиционно является одним из самых дорогих времен года для бронирования отелей. Спрос на отдых в крупных городах во время рождественских каникул резко возрастает и, соответственно, растут цены.

Тем не менее, знатоки в курсе, как сбить цену, даже в этот период. Поэтому издание Express обратилось к эксперту по потребительской экономии Мелиссе Сид за соответствующими советами. По ее словам, существуют простые стратегии, которые позволяют значительно сократить расходы на отдых. Ведь стоимость одного и того же номера может существенно различаться в зависимости от времени и способа бронирования. И вот шесть лайфхаков, как сбить цену.

Бронируйте номер с воскресенья по среду

Цены на отели в выходные дни резко возрастают из-за пикового спроса, тогда как бронирование номеров в середине недели обычно заметно дешевле. Так, по подсчетам Сид, проживание во время рождественских каникул с прибытием в воскресенье и выездом до среды может быть на 30–40% дешевле, чем тарифы на выходные. Если ваши даты путешествия гибкие, это позволит получить существенную экономию.

Используйте сервисы для "скрытых сделок"

Некоторые сервисы для бронирования жилья предлагают "скрытые" сделки, где название отеля раскрывается только после осуществления бронирования. Это дает сетям отелей возможность предлагать более низкие цены без публичного объявления о дисконте. Поэтому использование таких сервисов, как Hotwire или Express Deals на Priceline, может обеспечить скидки до 50% на проживание даже в отелях класса люкс.

Проверяйте сайты отелей напрямую

Многие крупные гостиничные сети предлагают эксклюзивные тарифы только для членов своих программ лояльности. И эти тарифы могут быть ниже, чем предложения на сайтах-агрегаторах. Нередко присоединение к таким программам лояльности является бесплатным, а скидка, которую вы получаете, сразу составляет 10-15%. Marriott, Hilton и IHG регулярно предлагают более выгодные тарифы непосредственно своим зарегистрированным пользователям.

Звоните на рецепцию

Прямое общение с персоналом отеля может открыть доступ к неопубликованным тарифам, особенно ближе к дате путешествия. Эксперт советует позвонить примерно за неделю до запланированной даты прибытия и спросить на рецепции о лучшей доступной цене. Часто сотрудники отеля имеют возможность предложить специальные непубличные тарифы или даже повышение категории номера.

Ориентируйтесь на новые отели

Недавно открытые отели являются настоящей золотой жилой для тех, кто ищет выгодные предложения в декабре. Такие заведения, стремясь быстро привлечь гостей и сформировать репутацию, часто готовы предлагать существенные промо-скидки, даже в пиковый рождественский период.

Расширьте радиус поиска

Проживание на небольшом расстоянии от центра выбранного вами города может быть значительно дешевле. Отели, расположенные в 5-10 километрах от центра нередко предлагают цены на 40% ниже по сравнению с теми, что находятся в центральных локациях. Благодаря общественному транспорту или короткой поездке на такси, вы все равно будете иметь легкий доступ ко всем праздничным мероприятиям, сэкономив при этом значительную часть своих денег.

