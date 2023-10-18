Как сэкономить до 50% бюджета во время путешествий за границей: полезные лайфхаки

Ежегодно путешествия становятся дороже. На это влияет огромное количество факторов, на которых мы бы не хотели останавливаться. Однако, путешествие мечты не всегда должно стоить вам сна или оставлять неприятный привкус мивины и дискомфорт от затянутого потуже ремня. Попробуем разобраться, как круто отдохнуть не за все деньги мира. Мы подготовили для вас несколько советов.

Приобрести все заранее

Простая мысль, которую многие игнорируют. И конечно, не всегда понятно получится ли отпроситься с работы на запланированные даты. Мало того, за время до поездки может многое произойти, поэтому страх потратить деньги и остаться ни с чем тоже присутствует. Некоторые люди не планируют заранее принципиально, из-за суеверия, веря, что тогда точно что-то произойдет.

Так или иначе, покупая заранее вы действительно экономите. Это касается жилья и трансферов к месту отдыха. Чем дольше будете откладывать, тем больше заплатите. Раннее бронирование позволяет сэкономить от 30 до 50%.

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Исключением будут разве что акции от лоукостеров или горящие туры, но об этом чуть позже.

Онлайн всегда дешевле

Еще один замечательный принцип, ставший аксиомой с появлением интернета. Решая вопросы с жильем и транспортом онлайн, вы не только можете быть спокойным, что ничто не нарушит ваши планы, но и сэкономит.

Конечно, некоторые люди любят выбирать все на месте. Однако, времена, когда при заказе из интернета вы получали неизвестно что, уже давно прошли. Теперь за такие выходки можно получить негативный отзыв, а это потеря клиентов, что никому не нужно.

Лоукостеры и акции

Боже храни лоукостеры. С появлением дешевых автобусных и авиабилетов путешествовать стало значительно легче. Теперь даже небольшой бюджет позволит вам поехать в одну из европейских стран. Проблема только одна – это могут быть не совсем удобные даты, полет с пересадкой или в аэропорт в соседнем городе с местом назначения. Поэтому здесь придется комбинировать, чтобы везде успеть.

Еще одна хорошая новость – даже у лоукостеров бывают акции. Чаще всего, они сезонные, поэтому прогнозируемые, но и здесь бывают исключения, поэтому надо следить за соцсетями. Если же вы решили покупать билеты – заранее проверьте все данные. Незавершенная покупка билетов будет расценена алгоритмом как повышенный интерес и следующий раз, когда вы зайдете, чтобы их приобрести – цена будет выше.

Но не лоукостерами едиными. Отели или туроператоры тоже могут предлагать дешевые туры. Несмотря на возможность большой экономии, такое развлечение довольно специфическое, поскольку требует большой ловкости и умения договариваться.

Каучсерфинг

Однозначно не советуем такую опцию семьям и парам, а вот для любителей путешествовать в одиночку она подойдет лучше всего. Каучсерфинг давно стал привычным делом на Западе, сформировав целую культуру. Оказывается, есть куча людей, которые готовы принять у себя гостей со всего мира совершенно бесплатно. В чем же их выгода? Культурный обмен и новые знакомства.

Несмотря на это, каучсерфинг связан с большим риском, поскольку вы остаетесь в доме малознакомого человека, которого раньше никогда не видели вживую. Поэтому мы советуем вам предварительно заводить знакомства в соцсетях и проверять информацию и отзывы, прежде чем принять подобное решение.

Путешествуйте в межсезонье

Большинство людей планируют путешествия на лето и осень, некоторые любят провести зимние праздники в теплом климате. Все это входит в понятие сезонности. Но что будет, если выбрать не пиковый сезон, или вообще непопулярные для отдыха даты? Конечно, придется смириться с тем, что вы будете наблюдать за фото в соцсетях ваших коллег, сидя на рабочем месте, но и сэкономить удастся.

На наш взгляд, есть три основных преимущества такого отдыха. Прежде всего, это более низкие цены. Туристический бизнес живет сезоном, поэтому повышает цены, чтобы заработанных денег хватило до следующего. Удачно выбрав даты, вы сможете покупать еду и услуги по настоящим местным ценам.

Во-вторых, отсутствие толп и очередей. Согласитесь, вы хотя бы раз сталкивались с тем, что в популярных местах всегда много людей, иногда слишком. А как вам перспектива простоять несколько часов в очереди в музей, где вы давно хотели побывать, или в собор, который возвышается в центре города сквозь века? А теперь представьте свой отпуск без этого.

В-третьих, летом может быть слишком жарко, чтобы разглядывать выдающуюся архитектуру старинного города или лазить по античным холмам. Зимой же прогулки сильно короче, поскольку темнеет раньше, а температура ниже 0 не очень располагает к долгому пребыванию на свежем воздухе. У вас есть шанс выбрать комфортную для себя погоду, да еще и уменьшить расходы. Звучит неплохо, правда?

Готовим самостоятельно

Еда – третья статья расходов, после жилья и транспорта. Конечно, вы можете отдать предпочтение пассивному отдыху и приобрести номер в отеле с опцией "все включено" с трехразовым питанием, но даже несмотря на относительно неплохое качество еды, это может дорого вам обойтись. Местные кафе и рестораны тоже будут опцией не из дешевых, также не стоит забывать и о чаевых.

Куда дешевле будет снять апартаменты с кухней. Разумеется, это будет отнимать у вас дополнительное время на приготовление. Однако, покупая продукты самостоятельно, вы сможете не только лучше контролировать свой бюджет, но и попробовать разнообразную пищу, не исключая из рациона и местную кухню.

Пользуйтесь льготами

В туристических местах часто бывают скидки для больших групп, семей, детей и студентов. Спрашивать о дисконтах может быть дискомфортно, но минута нервов сэкономит вам несколько лишних евро. В дополнение, во многих культурах принято торговаться перед покупкой, поэтому не следует отказывать себе в удовольствии попробовать. Даже если продавец вам откажет, это будет история, которую вы привезете с собой из отпуска.

Что касается студентов, то есть большое количество международных программ. По собственному опыту можем утверждать, что ваш студенческий билет может быть действительным даже за рубежом, поэтому его следует обязательно бросить в чемоданчик.

Музеи часто делают бесплатный вход в определенные дни для всех посетителей. Конечно, здесь мы возвращаемся к теме с очередями, но если вы не спешите, то посмотреть бесплатно то, за что другие еще вчера платили деньги, довольно неплохая возможность.

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