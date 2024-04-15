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Как путешествовать автостопом: полезные советы и лайфхаки

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
78
Как путешествовать автостопом: полезные советы и лайфхаки

Путешествие попутным транспортом — идеальный вариант. Это вообще не дорого, а иногда и совсем бесплатно. Открывает новые горизонты, дарит кучу эмоций и знакомств. Но, как и в других трансферах, здесь есть подводные камни.

Делимся с вами полезными советами, как избежать неприятностей, путешествуя автостопом.

Правильно выбирайте место

Запастись табличкой и встать где угодно — не самая лучшая идея. Вряд ли на главной улице города у вас получится поймать машину. К тому же, если путешествие запланировано в другой регион Украины.

Идеальный вариант – добраться до пригорода и уже там поймать автомобиль. И даже здесь есть свои нюансы. Например, не стойте перед большой развязкой. Водители могут ехать не туда, куда вам нужно. Лучше пройтись и отсеять тех, с кем вам не по пути.

Также не останавливайтесь на съездах. Туда немногие сварачивают. К тому же проблематично заранее увидеть человека и решить: откликаться на его просьбу или нет. Ваше место должно просматриваться издалека.

Не стойте там, где движение хаотично. На первый взгляд может показаться, что такая местность — идеальный вариант. Но на самом деле нет. Опытные автостоперы предупреждают: при таких условиях очень сложно поймать авто.

Не стоит впадать в крайности и выбирать место, где транспорт можно встретить раз в час. Во-первых, придется долго ждать. Во-вторых, водители могут завысить цену. А все же такое путешествие ориентировано на минимизацию финансовых затрат.

Как путешествовать автостопом: полезные советы и лайфхаки

Не используйте таблички

Они только вредят. Вряд ли вы сможете сразу доехать от пункта А до Б. Скорее всего, нужно будет стопить несколько машин, а то и больше. Поэтому такие картонки только сбивают людей за рулем с толку. Лучше преодолеть 50 – 100 километров, а дальше поймать еще один автомобиль.

Таблички помогают только в одном случае. Когда вы стоите перед большой развязкой, которую невозможно самостоятельно перейти, и нужно указать направление. В других моментах они не нужны. Сосредоточьтесь на общении. Именно от вашего умения коммуницировать зависит, насколько быстро доберетесь до места назначения.

Как путешествовать автостопом: полезные советы и лайфхаки

Двигайтесь дальше

Стартовая точка бывает не слишком удобной. Это нормально. Мы не можем заранее предусмотреть разные ситуации. К примеру, на выбранной локации уже могут ловить автомобили другие путешественники, что не очень выгодно для вас. Или же сама местность покажется неидеальной для автостопа.

Поэтому долго не стойте, а идите дальше. К тому же водители лучше реагируют на человека, передвигающегося с сумками. Срабатывает желание помочь и подбросить хотя бы несколько километров.

Как путешествовать автостопом: полезные советы и лайфхаки

Правильно одевайтесь

Первое впечатление очень важно. От того, как вы выглядите, зависит остановится авто или поедет дальше. Особо стоит позаботиться о своем образе девушкам. Ситуации бывают разные, и не все мужчины и женщины добры и вежливы. Поэтому откажитесь от коротких юбок, шорт или топов. К тому же такая одежда не очень удобна.

Еще один немаловажный момент: не надевайте очки. Между вами и человеком за рулем должен состояться зрительный контакт. Если не любите, когда солнце бьет в глаза, лучше натяните кепку.

Не молчите во время поездки

Чаще останавливаются те, кому в дороге скучно и не хватает общения. Потому, как окажетесь в машине – не глотайте язык. И в любом случае не проваливайтесь в телефон или не тянитесь за наушниками. Это некорректно и пренебрежительно.

Если водитель не начинает разговор, возьмите инициативу в свои руки. Нейтральных тем для диалога достаточно. Поговорите о погоде, хобби, семье, профессии, сериалах и т.д. Но не трогайте политику или религию.

Также не критикуйте музыкальные предпочтения человека. Автостоперы – гости в автомобиле. Об этом следует помнить. Поэтому смиритесь и некоторое время послушайте композиции, которые вам не нравятся.

Как путешествовать автостопом: полезные советы и лайфхаки

Договаривайтесь об условиях поездки заранее

Если у вас в кармане определенная сумма – сразу скажите. Если рассчитываете на бесплатный проезд – тем более. Иногда водители останавливаются, чтобы заработать немного денег. Поэтому не стоит полагаться на судьбу. Обсуждайте такие моменты, прежде чем сесть к незнакомцу в машину.

Не паникуйте

Автостоп – это не всегда быстро. Иногда можно ловить автомобиль несколько часов подряд. Это нормальная и привычная практика. Главное – не драматизируйте, а продолжайте улыбаться. Рано или поздно кто-нибудь точно подбросит вас в другую локацию.

Путешествие попутным транспортом имеет свои недостатки и преимущества. Если плюсов больше, составляйте подробный маршрут и отправляйтесь на встречу приключениям. Приятного путешествия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о преимуществах и недостатках автобусных туров.

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