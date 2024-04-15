Как путешествовать автостопом: полезные советы и лайфхаки

Путешествие попутным транспортом — идеальный вариант. Это вообще не дорого, а иногда и совсем бесплатно. Открывает новые горизонты, дарит кучу эмоций и знакомств. Но, как и в других трансферах, здесь есть подводные камни.

Делимся с вами полезными советами, как избежать неприятностей, путешествуя автостопом.

Правильно выбирайте место

Запастись табличкой и встать где угодно — не самая лучшая идея. Вряд ли на главной улице города у вас получится поймать машину. К тому же, если путешествие запланировано в другой регион Украины.

Идеальный вариант – добраться до пригорода и уже там поймать автомобиль. И даже здесь есть свои нюансы. Например, не стойте перед большой развязкой. Водители могут ехать не туда, куда вам нужно. Лучше пройтись и отсеять тех, с кем вам не по пути.

Также не останавливайтесь на съездах. Туда немногие сварачивают. К тому же проблематично заранее увидеть человека и решить: откликаться на его просьбу или нет. Ваше место должно просматриваться издалека.

Не стойте там, где движение хаотично. На первый взгляд может показаться, что такая местность — идеальный вариант. Но на самом деле нет. Опытные автостоперы предупреждают: при таких условиях очень сложно поймать авто.

Не стоит впадать в крайности и выбирать место, где транспорт можно встретить раз в час. Во-первых, придется долго ждать. Во-вторых, водители могут завысить цену. А все же такое путешествие ориентировано на минимизацию финансовых затрат.

Не используйте таблички

Они только вредят. Вряд ли вы сможете сразу доехать от пункта А до Б. Скорее всего, нужно будет стопить несколько машин, а то и больше. Поэтому такие картонки только сбивают людей за рулем с толку. Лучше преодолеть 50 – 100 километров, а дальше поймать еще один автомобиль.

Таблички помогают только в одном случае. Когда вы стоите перед большой развязкой, которую невозможно самостоятельно перейти, и нужно указать направление. В других моментах они не нужны. Сосредоточьтесь на общении. Именно от вашего умения коммуницировать зависит, насколько быстро доберетесь до места назначения.

Двигайтесь дальше

Стартовая точка бывает не слишком удобной. Это нормально. Мы не можем заранее предусмотреть разные ситуации. К примеру, на выбранной локации уже могут ловить автомобили другие путешественники, что не очень выгодно для вас. Или же сама местность покажется неидеальной для автостопа.

Поэтому долго не стойте, а идите дальше. К тому же водители лучше реагируют на человека, передвигающегося с сумками. Срабатывает желание помочь и подбросить хотя бы несколько километров.

Правильно одевайтесь

Первое впечатление очень важно. От того, как вы выглядите, зависит остановится авто или поедет дальше. Особо стоит позаботиться о своем образе девушкам. Ситуации бывают разные, и не все мужчины и женщины добры и вежливы. Поэтому откажитесь от коротких юбок, шорт или топов. К тому же такая одежда не очень удобна.

Еще один немаловажный момент: не надевайте очки. Между вами и человеком за рулем должен состояться зрительный контакт. Если не любите, когда солнце бьет в глаза, лучше натяните кепку.

Не молчите во время поездки

Чаще останавливаются те, кому в дороге скучно и не хватает общения. Потому, как окажетесь в машине – не глотайте язык. И в любом случае не проваливайтесь в телефон или не тянитесь за наушниками. Это некорректно и пренебрежительно.

Если водитель не начинает разговор, возьмите инициативу в свои руки. Нейтральных тем для диалога достаточно. Поговорите о погоде, хобби, семье, профессии, сериалах и т.д. Но не трогайте политику или религию.

Также не критикуйте музыкальные предпочтения человека. Автостоперы – гости в автомобиле. Об этом следует помнить. Поэтому смиритесь и некоторое время послушайте композиции, которые вам не нравятся.

Договаривайтесь об условиях поездки заранее

Если у вас в кармане определенная сумма – сразу скажите. Если рассчитываете на бесплатный проезд – тем более. Иногда водители останавливаются, чтобы заработать немного денег. Поэтому не стоит полагаться на судьбу. Обсуждайте такие моменты, прежде чем сесть к незнакомцу в машину.

Не паникуйте

Автостоп – это не всегда быстро. Иногда можно ловить автомобиль несколько часов подряд. Это нормальная и привычная практика. Главное – не драматизируйте, а продолжайте улыбаться. Рано или поздно кто-нибудь точно подбросит вас в другую локацию.

Путешествие попутным транспортом имеет свои недостатки и преимущества. Если плюсов больше, составляйте подробный маршрут и отправляйтесь на встречу приключениям. Приятного путешествия.

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