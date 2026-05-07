Испанское село назвали одним из самых красивых в мире: чем поражает

Испания – одна из любимых европейских стран для туристов со всего мира. Здесь есть все – от шумного Бенидорма до солнечной Майорки и уютных Канарских островов. Но существует и побочный эффект такой популярности – повсеместные толпы.

Именно поэтому любители путешествий все чаще ищут более уютные уголки. И одно из таких мест посоветовало издание Express. Потрясающая деревня Фрихилиана на юге Испании, которая вполне может стать вашим новым любимым маршрутом.

Расположена она в провинции Малага, у подножия горного хребта Сьерра-Альмихара. Несмотря на близость к известному побережью Коста-дель-Соль, Фрихилиана сохраняет свою аутентичность. Издание Travel and Leisure даже включило ее в список самых красивых городков мира. Он славится своими белоснежными домиками, украшенными яркими цветами – настоящий рай для эстетических фотографий. А извилистые узкие улочки открывают невероятные виды на Средиземное море.

Благодаря роскошным природным ландшафтам Фрихилиана идеально подходит для тех, кто не привык сидеть на месте. Здесь можно найти множество живописных троп, пролегающих сквозь сосновые леса, скалистые горы и живописные долины.

Для тех, кого тянет к морю, совсем рядом расположены пляжи Коста-дель-Соль. Например, пляж Бурриана возле Нерхи манит широкой полосой золотистого песка. Здесь можно не только нежиться на солнце или плавать в кристальной воде, но и попробовать себя в водных видах спорта: снорклинге, каякинге или падлбординге.

Еще один отличный вариант – пляж Маро. Посетители считают его одним из самых красивых в Испании. Он спрятался между высоких скал и поражает ярко-бирюзовой водой. Также не стоит обходить вниманием соседнюю Нерху с ее знаменитым "Балконом Европы" – смотровой площадкой, откуда море видно как на ладони.

Поклонникам старины во Фрихилиане тоже будет чем заняться. Исторический центр городка настолько хорошо сохранился, что правительство Испании официально признало его объектом культурного значения. Вы можете часами бродить по лабиринтам улиц, разглядывать средневековую крепость и любоваться традиционной андалузской архитектурой.

Учитывая скромные размеры Фрихилианы, бурной ночной жизни здесь нет. Тем не менее, если вам захочется развлечений, окрестности легко это исправят. На побережье работают чирингито – пляжные бары, где можно выпить освежающий коктейль под шум волн. А в самой Нерсе бары и клубы открыты до самого утра.

Если же вы попадете сюда во время местных праздников, то сможете застать яркие фестивали, концерты под открытым небом или художественные выставки. Но даже если вы просто хотите тихого вечера, местные рестораны и тапас-бары с радостью предложат вам бокал вина и традиционные блюда: холодный суп гаспачо, паэлью, жареную рыбу или испанскую омлет-тортилью.

Ближайший к городку аэропорт расположен в Малаге. До самой Фрихилианы оттуда примерно час езды на такси, авто или автобусе.

