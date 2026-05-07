Итальянский регион, где снимали фильм о Бонде, заплатит за переезд туда: какие условия

Тем, кто ищет возможности для переезда в Европу, сейчас выпадает уникальная возможность. Невероятно красивый итальянский регион, где снимали одну из культовых сцен фильма о Джеймсе Бонде, предлагает 100 000 евро тем, кто решится собрать чемоданы и переехать туда насовсем.

Как пишет Express, речь идет о провинции Трентино на севере Италии. Именно эти пейзажи стали фоном для зрелищной погони с участием Дэниела Крейга в начале "Кванта милосердия". Кроме кинематографической славы, этот край известен тем, что расположен совсем рядом с озером Гарда. Живописная сельская местность буквально усеяна заброшенными домами, и все, что нужно сделать, чтобы поселиться здесь – это отреставрировать один из них. Сейчас в 33 городках, которые рассматриваются для участия в проекте, количество заброшенных домов превышает количество заселенных.

Люди, которые согласятся принять участие в программе, получат 20 000 евро на покупку пустующей недвижимости, а также грант в размере 80 000 евро непосредственно на проведение ремонтных работ. Еще одним важным условием участия является обязательство проживать в доме или сдавать его в аренду в течение 10 лет. В случае нарушения этого срока грант придется вернуть. К тому же участники могут подавать заявки на восстановление не более трех объектов в пределах одного села. Также с них возьмут обязательство держать арендную плату на "умеренном" уровне.

И это еще не все условия. Расходы на реновацию приобретенного жилья не должны превышать 200 000 евро. Это означает, что новые владельцы не могут потратить на обновление жилья более 120 000 евро собственных средств. А значит никакой перестройки старинных домиков во дворцы здесь точно не будет.

По данным CNN, люди в возрасте до 45 лет, которые уже живут в этой местности, не имеют права участвовать в программе. Провинция Трентино в своем заявлении отметила, что это мероприятие направлено на создание сети сплоченных общин в условиях сильной депопуляции, а президент Тренто Маурицио Фугатти добавил, что этот эксперимент имеет целью укрепить социальное единство региона.

Известно, что сейчас местный совет Тренто выделил 10 миллионов евро на два года для финансирования этого проекта. Полный список муниципалитетов, подпадающих под программу, еще не объявлен, однако ожидается, что туда войдут такие города, как Валь-ди-Нон, где уровень сокращения населения превысил 11 процентов.

Регион Трентино славится своими захватывающими видами – он охватывает Доломитовые Альпы и многочисленные исторические памятники. Гости региона в восторге от его природной красоты, богатой культуры и очаровательных деревень. Расположенный на северо-востоке Италии, в самом сердце Альп, этот край имеет прекрасное транспортное сообщение: в Милан можно добраться поездом менее чем за три часа, в Венецию – чуть больше чем за два, а в Верону – менее чем за час.

Столица региона, город Тренто, в XVI был местом проведения исторического церковного собора, а сейчас он славится игристым вином Trentodoc. Стены исторического центра города украшены фресками эпохи Возрождения. Среди мест, которые обязательно стоит посетить, – современный музей естественных наук MUSE и замок Буонконсильо с его удивительными готическими фресками, которыми можно полюбоваться в башне Торре-дель-Акуила. Зимой регион предлагает более 800 километров горнолыжных трасс, а летом здесь идеальные условия для походов, горных велосипедов и скалолазания.

