Испанский прибрежный город станет популярным туристическим направлением: чем он интересен

Испанская Коста-Брава привлекает путешественников прозрачным Средиземным морем, скалистыми бухтами и живописными городками. Однако в ближайшее время особенно популярным среди туристов может стать Льорет-де-Мар – курорт в Каталонии, получивший новый повод для международного внимания.

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Здесь можно совместить пляжный отдых, прогулки по старинным маршрутам, поездки к средневековым крепостям и знакомство с каталонской кухней. Подробности сообщает Travel off Path.

Сады Санта-Клотильда

Одной из главных достопримечательностей Льорет-де-Мара считаются сады Санта-Клотильда, расположенные на высоком берегу над Средиземным морем.

Террасы, каменные лестницы, скульптуры, аккуратно подстриженные растения и панорамные виды создают атмосферу старинного дворцового парка. Именно эта локация привлекла внимание создателей "Дома дракона". Поэтому теперь сюда могут массово отправляться не только обычные туристы, но и поклонники сериала, желающие увидеть знакомые пейзажи вживую. В то же время даже без связи с кино сады остаются одним из самых фотогеничных мест побережья.

Еще одна причина посетить этот уголок Каталонии – Camí de Ronda, известный пешеходный маршрут вдоль Коста-Бравы.

Тропа пролегает вдоль скалистого побережья, открывая виды на море, бухты и небольшие пляжи. Когда-то такие маршруты использовались для патрулирования береговой линии, а сегодня по ним гуляют туристы.

Особенно привлекают небольшие бухты, к которым не всегда можно просто подъехать на автомобиле. Среди них – Cala Boadella, окруженная соснами и скалами.

Рядом находится средневековый город

Из Льорет-де-Мары легко добраться еще до одной известной жемчужины побережья – Тосса-де-Мар.

Главной достопримечательностью здесь является Vila Vella – старинная укрепленная часть города с каменными стенами, башнями и узкими улочками. Поднявшись наверх, можно увидеть панораму Средиземного моря и побережья. Крепость настолько живописна, что пейзаж действительно напоминает декорации к историческому или фэнтезийному фильму. Поездка из Льорет-де-Мары занимает немного времени, поэтому эти два города легко объединить в одно путешествие.

Пляжи и живописные бухты

Конечно, Коста-Брава остается прежде всего морским направлением.

В районе Льорет-де-Мара есть как большие оборудованные пляжи, так и маленькие бухты между скалами. Вода здесь имеет характерный насыщенный сине-бирюзовый оттенок, а побережье окружают сосновые склоны.

Именно сочетание скал, зелени и моря стало своеобразной визитной карточкой этой части Испании.

Что попробовать в Льорет-де-Маре

Не стоит забывать и о каталонской кухне. В прибрежных городах особенно популярны рыба и морепродукты.

Среди простых местных блюд стоит попробовать pa amb tomàquet – хлеб с помидором и оливковым маслом, хамон, кальмары на гриле, креветки и свежую рыбу.

Самые интересные небольшие заведения часто можно найти не на главной туристической набережной, а на улицах чуть дальше от пляжа.

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