Исчезает дважды в день: уникальная дорога в Британии может угрожать вашему путешествию

В Великобритании существует удивительная дорога, ведущая к Священному острову Линдисфарн. Этот маршрут, который исчезает под водой во время приливов, выглядит, как кадр из фильма, однако является вполне реальным.

Каждый день Северное море накрывает дамбу, делая ее невидимой и непроходимой для транспорта. Несмотря на свою красоту и уникальность, эта дорога может быть опасной для неосторожных путешественников. Чтобы безопасно добраться до острова, необходимо точно знать расписание приливов и отливов.

Уникальная дорога в Британии

Дамба, ведущая к острову Линдисфарн, является одной из самых уникальных туристических локаций в Великобритании. Она приобрела еще большую популярность после выхода фильма "28 лет спустя", где эта дорога сыграла ключевую роль. Однако ее привлекательность сочетается с высокой опасностью.

Представители компании Show Plates World предупреждают туристов о необходимости дооценивать силу и скорость прилива. Море прибывает чрезвычайно быстро, и как только вода начинает покрывать дорогу, возвращаться уже поздно, отмечает издание Express.

Несмотря на многочисленные предупредительные знаки и официальные расписания приливов, ежегодно от 10 до 20 водителей застревают на дамбе и нуждаются в помощи спасателей. Местные органы власти предупреждают, что попытки "обойти море" не дают второго шанса, а советник Гай Реннер Томпсон назвал таких водителей "дураками". Местные жители не поддерживают идею установки постоянных барьеров, считая, что путешественники должны сами нести ответственность за свою безопасность.

Если путешествие удалось и вы попали на остров в правильное время, вас ждет невероятное сообщество, богатое культурой и наследием. Одной из самых выдающихся достопримечательностей являются остатки Линдисфарнского приората, где родились всемирно известные Линдисфарнские Евангелия. Также здесь расположен впечатляющий замок Линдисфарн, стоящий на скалистом мысе.

Природа острова не менее захватывающая. Его золотые песчаные берега простираются на многие мили, а водно-болотные угодья привлекают множество перелетных птиц, что делает его идеальным местом для орнитологов. Местные таверны предлагают щедрые блюда из морепродуктов Нортумберленда, в частности знаменитые устрицы из Линдисфарна.

Особой гордостью острова является традиционная медовуха, которую, по легенде, начали изготавливать монахи столетия назад. Этот напиток является одним из символов местного наследия.

Само путешествие по дамбе — это приключение, которое вызывает адреналин, когда вас с обеих сторон окружает вода, а впереди видно только единственную дорогу, ведущую к острову. Этот опыт становится незабываемым и является частью впечатления от посещения Линдисфарна.

