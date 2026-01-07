УкраїнськаУКР
Имеет средневековый шарм: секретный европейский остров отчаянно нуждается в туристах

Гернси – небольшой остров в Ла-Манше с богатым историческим и культурным наследием. Он сочетает черты британской и французской традиций. На острове сохранилось много средневековых памятников и природных ландшафтов.

Туризм является одной из ключевых отраслей местной экономики. В связи с этим власти острова заинтересованы в привлечении новых посетителей. Почему стоит посетить Гернси, рассказало издание TravelOffPath.

Местный туристический совет имеет амбициозные планы на 2026 год. Пока другие европейские направления страдают от перенасыщения туристами, Гернси делает ставку на рост потока иностранцев, чтобы поддержать экономику, в значительной степени зависящую от туризма.

Гернси отличается уникальным культурным положением между английским и французским миром. Формально это коронное владение Великобритании с высоким уровнем автономии, но географически остров расположен значительно ближе к Франции, чем к Англии.

Местные жители имеют британские паспорта и общаются преимущественно на английском языке, поэтому туристам легко ориентироваться. В то же время здесь можно услышать патуа – региональную разновидность французского, происходящюю от старонормандского языка и считается одним из древнейших французских диалектов, сохранившихся до наших дней.

Столица острова, Сент-Питер-Порт – уютный портовый город, над которым возвышается 800-летняя крепость Корнет. Когда-то она защищала жителей от нападений, а сейчас в ее стенах действует музей морской истории и сохраняется традиция ежедневного пушечного выстрела в полдень.

Во время Второй мировой войны Гернси вместе с другими Нормандскими островами находился под нацистской оккупацией. Сегодня в городе работает музей немецкой оккупации, где представлены многочисленные артефакты того периода.

Здесь же расположен дом Виктора Гюго – бывшая резиденция известного французского писателя.

Впрочем, Гернси привлекает не только архитектурой столицы. Неподалеку расположена бухта Ферман – уютное место для купания и снорклинга среди скал, с кафе и панорамными видами.

В пределах легкой досягаемости находится Малая часовня – самая маленькая часовня в мире, украшенная десятками тысяч ракушек и камней, выложенных в сложные орнаменты. Летом бухта Коко-Бей предлагает широкие песчаные пляжи для серфинга и прогулок вдоль побережья.

А бухта Сентс-Бей известна уединенными местами для купания, живописными скальными тропами и фортом Ле-Маршан – одним из лучших мест на острове для наблюдения за закатом солнца.

