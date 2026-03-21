Имеет 100 вагонов: где курсирует самый длинный поезд в мире

В 2022 году мировая железнодорожная история пополнилась невероятным достижением, когда поезд длиной более полутора километров проехал сквозь сердце Альп. Этот амбициозный проект был реализован в Швейцарии в честь 175-летия национальной железной дороги.

Гигантский состав, насчитывавший ровно 100 вагонов, преодолел сложный маршрут, который является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Целью мероприятия было привлечь внимание туристов к региону после значительных финансовых потерь отрасли во время пандемии.

Самый длинный в мире поезд

Рекордный рейс состоялся на знаменитой линии Альбула-Бернина, пролегающей от поселка Преда до Бергюна. В течение часа поезд длиной 1,9 километра маневрировал среди заснеженных вершин, преодолевая 22 сложных тоннеля и 48 мостов. Одним из самых зрелищных моментов стал проезд через виадук Ландвассер — изогнутое архитектурное сооружение, где сотни зрителей собрались, чтобы зафиксировать исторический момент.

Состав весил около 2850 тонн и был сформирован из 25 электропоездов Capricorn, которые вместе образовали единую цепную структуру. Для управления этой массой стали было задействовано 7 машинистов и 21 техника, которые работали в идеальной синхронизации. Использование узкой колеи добавило особой сложности, ведь такие параметры требовали чрезвычайной точности при торможении и разгоне на крутых склонах.

Главной проблемой для инженеров стали колоссальные силы давления на инфраструктуру и сцепные устройства из-за огромной длины поезда. Чтобы избежать аварийных ситуаций, было разработано специальное программное обеспечение, а мощность механических тормозов намеренно ограничили для плавности хода. Все секции поезда были соединены специальной электрической схемой и отдельной системой внутренней связи, что позволяло всему составу реагировать на команды машинистов одновременно.

Генеральный директор Rhaetian Railway, доктор Ренато Фашиати, подчеркнул, что этот рекорд стал лучшим инструментом для популяризации швейцарских железных дорог во всем мире, пишет Express. После пандемии, которая вызвала падение доходов компании на 30%, такое шоу помогло вернуть интерес путешественников к путешествиям по горам.

Официальное подтверждение от Книги рекордов Гиннеса закрепило за Швейцарией статус лидера в сфере железнодорожных инноваций и туризма.

