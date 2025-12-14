Во Франции открыли самую длинную в Европе городскую канатную дорогу. Видео

Вблизи Парижа (Франция) заработала самая длинная городская канатная дорога Европы. Маршрут объединяет около 20 тысяч жителей с сетью парижского метро.

О запуске канатной дороги сообщает Deutsche Presse-Agentur, ссылаясь на оператора Île de France Mobilités. По оценкам последнего, ежедневно маршрутом будут пользоваться примерно 11 тысяч пассажиров.

Новая канатная дорога простирается на 4,5 км и имеет пять станций. Она призвана уменьшить нагрузку на существующие транспортные маршруты.

Поездка от начальной до конечной станции в пределах Парижа длится около 18 минут, тогда как на автобусе этот маршрут занимает до 40 минут.

Стоимость строительства канатной дороги составила 138 миллионов евро. По длине она превосходит городские канатные дороги в Тулузе, Барселоне и Лондоне.

