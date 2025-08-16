Европейский ответ Мальдивам: где провести пляжный отпуск в 2025 году

Мальдивы уже много лет остаются мечтой для ценителей белоснежных пляжей, бирюзового моря и мягкого климата. Однако не всем под силу преодолеть долгий перелет и значительные расходы, связанные с путешествием на другой конец света.

Согласно исследованиям Booking.com, большинство туристов стремились совместить комфорт и доступность, выбирая направления с более низкой стоимостью жизни. Большинство отдыхающих указали, что ищут места, где можно отдохнуть дешевле, чем в родной стране.

Среди таких альтернатив набирает популярность Албания – средиземноморская жемчужина, которая предлагает теплое море и живописные пейзажи по демократичным ценам. Особое внимание эксперты советуют обратить на прибрежный город Влера, получивший название "балканские Мальдивы", пишет Mirror.

Влера – сердце Албанской Ривьеры

Албания, расположенная между Черногорией и Грецией, стала одной из главных пляжных сенсаций последних лет. Город Влера, который находится на юго-западе страны, считают началом знаменитой Албанской Ривьеры. Здесь туристов ждут чистые пляжи, кристально прозрачная вода и панорамные виды на горы, подступающие почти вплотную к побережью.

Местные отели предлагают широкий выбор проживания – от бюджетных вариантов от £47,87 (2670 грн) за ночь до пятизвездочных отелей, где цена стартует от £189,06 (более 10 тыс. грн). Для тех, кто хочет исследовать побережье, Влера станет отличной базой для автопутешествий. Путешественникам советуют арендовать авто или воспользоваться трансфером из Тираны, которая находится примерно в двух часах езды.

Прямых рейсов до Влеры нет, но добраться сюда несложно – из европейских стран доступны недорогие авиабилеты в Тирану. Из аэропорта можно доехать на арендованной машине или автобусе-шаттле, а те, кто хочет увидеть столицу, могут воспользоваться междугородним транспортом.

Цены на питание и развлечения во Влере значительно ниже, чем на популярных курортах Средиземноморья, что делает город привлекательным для туристов с ограниченным бюджетом.

Албания привлекает не только доступными ценами, но и отсутствием большого наплыва туристов, что позволяет насладиться более спокойным отдыхом. Все это делает Влеру отличной альтернативой Мальдивам для тех, кто хочет получить максимум впечатлений без чрезмерных затрат.

