'Грибные' места Украины: куда поехать, чтобы стать тревел-блогером

Зачем человеку путешествия? Казалось бы, очевиднее некуда. Потому что познавать новое, перенимать опыт других стран, чувствовать, что мир прекрасен и бескаен – это бесценное счастье. Мы можем расслабиться с коктейлем на пляже, пешком обойти старинный город или оздоровиться в локации с кристально чистым воздухом. Впрочем, это не всё.

Многие превращают это хобби в свою работу, становятся тревел-блогером и монетизируют то, что нравится. Как сделать так, чтобы любимое дело приносило хороший доход? Как начать блог? Куда поехать, о чем рассказывать и как раскрутить страницу от 0 до 100 тысяч подписчиков? Об этом – дальше!

Планируйте свое путешествие

Когда смотришь на то, как легко и непринужденно другие блоггеры ведут свои соцсети, создается впечатление, что это как с горы катиться – взял камеру и рассказываешь все, что думаешь и видишь. Однако за кадром стоит подготовка: планирование маршрута, подбор локаций, проработка текста, ознакомление с разными событиями, чтобы это не выглядело любительским видео для домашнего архива.

Видео дня

Далее – съемка, десятки дублей и монтаж. Даже если вы выберете текстовый формат, сути это не изменяет. Готовиться стоит в обоих случаях, иначе ваши рассказы будут скорее напоминать хаотические фото и тексты, чем цельные содержательные истории.

Позаботьтесь о качестве съемки

Сегодня есть десятки ресурсов со стоковыми фотографиями, но люди любят "трушность". Им хочется видеть индивидуальность. То, как чувствуете лично вы. Поэтому экспериментируйте с цветами, делайте фотографии с необычных ракурсов и добавляйте разные интересные детали. Для этого не обязательно иметь профессиональную камеру – некоторые смартфоны ничем ей не уступают, качество тоже будет отличное. К тому же это очень компактное устройство, потому что путешествовать придется преимущественно с ручной кладью.

Если у вас крутой фотоаппарат и есть дополнительные объективы – будьте осторожны. В некоторых странах лучше не показывать, что вы носите с собой приборы за десятки тысяч гривен.

Собственная ниша

Когда подготовка прошла, пора выбрать тему. Например, путешествие по приморским городам, высокогорным регионам или заброшенным населенным пунктам. Люди должны понимать, в чем ваша уникальность и почему они должны посетить ваш блог.

Но одновременно опирайтесь на тему, к которой лежит душа. Если вам хочется исследовать, например, только Европу, можете рассказывать о малоизвестных городках, необычных заведениях питания или искать места для снимков, о которых не знают толпы туристов.

Партнерство

Когда у вас станет достаточно подписчиков, вы можете заключить парство с разными заведениями и компаниями. К примеру, договориться об осмотре местного ресторана в обмен на оплату, взаимный пиар или бесплатное угощение. Рассказать читателям о резиновых сапогах какого-то малоизвестного бренда, в которых хоть в огонь, хоть в воду – и опять же заработать деньги на новые путешествия.

Сначала вы будете предлагать сотрудничество, но потом с запросами будут приходить уже к вам. Поэтому советуем составить список компаний, с которыми вы хотели бы работать.

Уникальность

Люди ищут не идеальных, а настоящих. Не скрывайте эмоций, будьте откровенны, делитесь мыслями и вдохновляйтесь другими, но не копируйте. Секрет успешных инфлюэнсеров в том, что их соцсети или YouTube-каналы – это не отдельная роль, а продолжение их самих. Поверьте, аудитория очень чувствует наигранность, это может оттолкнуть.

Ваша подлинность – главная фишка. Это может быть даже интересный образ, транслирующий ваше внутреннее состояние. Например, есть блоггеры, творящие контент в старинном наряде 19 века. Почему бы и нет?

Куда же похать?

Например, если мы говорим об Украине, здесь очень много малоисследованных уголков, и куда отправиться, зависит от выбранной тематики блога. Во время осеннего сезона можно сделать обзоры лучших комплексов для отдыха в горах, рассказать об условиях и ценах. Показать, где остановиться экономнее всего. В каких населённых пунктах не только выгодно для кошелька, но и очень красиво.

Снять что-нибудь секретное, мистическое, загадочное. Чтобы у человека создалось впечатление, будто он тоже прикоснулся к чему-то запрещенному. Словом, идеи для канала будут дальше. Выбирайте!

Высокогорные аутентичные села Украины

Демброня

Квасы

Поляница

Ясиня

Лазещина

Города-призраки

Орбита (Черкасщина)

Город Сахаров (Кировоградская область)

Квартал в городе Долинская (Кировоградская область)

Город Любеч-1 (Черниговщина)

Полесское (Киевщина)

Малоизвестные туристические места

Церковь на воде возле Ржищева (Киевская область)

Водопад Бурбун (Хмельницкая область)

Сказочный овраг (Киевская область)

Бальзатовые столбы в Ровенской области

Гора Шпицы

Мистические места Украины

Лысая гора в Киеве

Каминная деревня на Житомирщине

Ставка Гитлера "Вервольф" в Винницкой области

Подгорецкий замок

Таракановский форт

Самые инстаграммные локации Украины

Залещики

Чернелицкий замок

Виадук в Плебановке

Охотничье хозяйство "Стырь"

Мавзолей-усыпальница Потоцких в с. Пещера

Заброшенные достопримечательности

Червоноградский замок

Дворец Терещенков (Поселок Красный)

Дворец Остен-Сакен

Дворец Сангушков

Дворец Даховских

Для начала можете выбрать один из вышеперечисленных вариантов. А может, после всех советов у вас появилась собственная, неповторимая идея. Поэтому не откладывайте мечту на завтра – готовьтесь к поездке, а мы держим кулачки. Верим, что у вас все получится.

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