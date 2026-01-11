Британский остров, где живет 3 человека, ищет работников: в чем плюсы работы

Побег от городского шума обычно остается мечтой или коротким отпуском. Но иногда появляется шанс изменить не только место жительства, но и сам ритм жизни. В Британии открылись вакансии на отдаленном острове, где постоянно живут только три человека.

Здесь только море, тишина и жизнь в гармонии с природой. И именно сейчас остров ищет новых работников, сообщает издание Express.

Речь идет об острове Бардси, который на валлийском языке называется Инис-Энлли. Это небольшой остров длиной около 3 км расположен вблизи побережья Уэльса. Его часто называют Островом Двадцати тысяч святых, ведь, по преданию, именно здесь похоронены тысячи паломников.

Бардси имеет и уникальный современный статус: он стал первым в Европе "заповедником темного неба". Благодаря полному отсутствию света по ночам здесь можно увидеть Млечный Путь и сотни звезд.

Остров известен своей богатой фауной и суровыми ландшафтами. Здесь обитают тюлени, дельфины, морские свиньи, а также большие колонии морских птиц, в частности манксские буревестники. Именно изолированность сделала Бардси настоящим убежищем для дикой природы и одним из самых ценных природных объектов региона.

Сейчас на острове доступны три вакансии – как сезонные, так и долгосрочные.

Первая – помощник смотрителя. Должность предусматривает работу с марта по октябрь. Основные обязанности – встреча туристов и однодневных гостей, прибывающих на лодках, а также подготовка домов для посетителей.

"Это возможность пожить на одном из лучших островов Уэльса, стать частью маленького сообщества, наблюдать за уникальной природой, выращивать собственные овощи или просто любоваться ночным небом", – отметила руководитель организации "Ynys Enlli" Сиан Стейси.

Вторая вакансия – проектный офицер, который будет работать над привлечением общин и широкой аудитории. Эту работу можно выполнять как непосредственно на острове, так и частично дистанционно.

Третье, самое долгосрочное предложение – фермер-природоохранник. Успешный кандидат сможет переехать на остров вместе с семьей сроком до пяти лет. В обязанности входит уход за примерно 200 овцами и 20–30 особями валлийского черного скота, а также поддержка земель и ландшафта острова.

Работа на острове Бардси – это выбор в пользу медленной жизни и осознанной изоляции.

