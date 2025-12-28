Готовьте деньги: какие туристические направления подорожают в 2026 году

Снижение цен на перелеты и появление доступных сервисов аренды жилья привело к резкому росту туризма во всем мире. И принесло некоторым особенно популярным направлениям дополнительные проблемы – туристов здесь стало настолько много, что они начали негативно влиять на жизнь общины и даже экологию.

Видео дня

Один из самых популярных способов борьбы с этим – это введение высоких туристических налогов. Это делает отдых в таких местах снова менее доступным. И в 2026 году на этот шаг пойдут по меньшей мере пять стран. Издание Business Insider рассказало, что это за страны и как сильно подорожают путешествия туда.

Эдинбург, Шотландия – рост налога на проживание на 5%

Туристам, которые приедут в Эдинбург после 24 июля 2026 года, придется платить дополнительных 5% от стоимости проживания в гостиницах и других местах для размещения. Но такая прибавка будет применяться только в первые пять ночей пребывания. Городской совет Эдинбурга объясняет, что этот сбор призван обеспечить город дополнительными средствами для поддержания статуса культурного и исторического центра и улучшения городской инфраструктуры. Ожидается, что налог может приносить до 50 млн фунтов стерлингов ежегодно до 2029 года.

Киото, Япония – повышении налога на проживание

К подобным мерам прибегнет и японский город Киото. Уже с 1 марта 2026 года туристы будут платить больший налог на ночлег. Причем ставки сбора будут прогрессивными и будут зависеть от стоимости номера. Например, для дешевых номеров (до 6 000 иен за ночь) налог останется на уровне около 200 иен (это примерно 55 грн). Но для номеров среднего и высокого ценового сегмента сумма возрастет значительным образом. Для опций средней стоимости сбор будет достигать примерно 400 иен, а вот люксовые варианты могут подорожать сразу на 4 000 – 10 000 иен, в зависимости от цены аренды. Город рассчитывает, что этот налог ежегодно будет приносить примерно 81 млн долларов в бюджет.

Барселона, Испания – удвоение регионального налога для роскошного жилья

Испанская жемчужина страдает от туристов едва ли не больше всего в Европе. Миллионы людей ежегодно приезжают полюбоваться ее уникальной архитектурой и понежиться на городских пляжах. Гостей здесь настолько много, что они перегревают рынок жилья в Барселоне, провоцируют лишний шум и создают большую нагрузку на службы по уборке. Сейчас туристы, которые останавливаются в пятизвездочных отелях и других дорогих локациях, платят региональный туристический налог примерно 3,50 евро за ночь. Согласно планам правительства Каталонии, эта ставка должна удвоиться до 7 евро за ночь для роскошного жилья. Так городские власти отреагировали на протесты против туристов, которые проходили летом 2024 и 2025 годов. Удвоение налога пока запланировано на апрель 2026 года.

Таиланд – введение въездного туристического сбора

В 2023 году кабинет министров Таиланда одобрил идею введения сбора в размере примерно 300 батов (почти 10 долларов) для туристов, прибывающих воздушными путями, и вдвое меньшего для тех, кто прибывает по суше или по морю. Этот сбор должен был заработать раньше, но его неоднократно откладывали из-за слабого потока туристов. Туристический сектор является ключевым для экономики Таиланда, но в последнее время страна сталкивается с падением потока посетителей. Таиландское Министерство туризма и спорта подсчитало, что эта тенденция сохранилась и в 2025 году. Тем не менее, от планов на введение сбора не отказались. Он должен заработать в середине 2026 года.

Норвегия – 3 % налога на проживание в отдельных муниципалитетах

Норвежское правительство приняло закон, который дает право муниципалитетам вводить 3% налога на проживание для туристов – как для ночевок в отелях, так и для пассажиров круизных судов. Налог не будет действовать автоматически по всей стране, а только там, где местные власти подадут заявку на его внедрение. Города и регионы, которые уже решили ввести этот сбор, включают популярные направления вроде Лофотенских островов и Тромсе. Эти локации привлекают желающих полюбоваться северным сиянием. Принятие этого закона связано с рекордным наплывом туристов в Норвегию в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Европе можно организовать недорогой сити-брейк.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.