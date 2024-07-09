Города на воде: куда отправиться этим летом

Ищете что-то действительно уникальное и живописное? Где провести отдых – рассказываем ниже.

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Брюгге, Бельгия

Уголок средневековой Европы. Город часто сравнивают с "Северной Венецией", ведь у них схожи системы каналов. Самым романтичным водным путём местные жители считают Groenerei.

Обязательно возьмите экскурсию на лодке, чтобы увидеть окрестности с другого ракурса. Летом здесь немало туристов. Поэтому рекомендуем тщательно спланировать маршруты во избежание толпы.

Среди основных достопримечательностей стоит выделить Гроте-Маркт — главную площадь с величественным Белфортом и колокольней. Также посетите Базилику Святой Крови. Здесь хранится ценная реликвия – ампула с кровью Иисуса Христа.

Бангкок, Таиланд

Яркий мегаполис с водными путями. Чаще ими пользуются фермеры, рыбаки и туристы, которые добираются до нужного места с помощью длинных байдарок. Чтобы ознакомиться с достопримечательностями, советуем отправиться на экскурсию по Саен-Саибу. Канал простирается на 18 км.

Обязательно посетите местный плавучий рынок. Здесь продают свежие фрукты, овощи и всевозможные блюда. Чтобы лучше понять историю и культуру страны, рекомендуем пойти в Национальный музей. В выставочном зале собрали множество артефактов и произведений искусства.

Тигре, Аргентина

Поселок располагается в дельте реки Парана. Здесь работает множество школ гребли и спортивных клубов. Набережные обустроили перилами и фонариками. Потому ночью гулять здесь безопасно.

Чтобы полностью рассмотреть Тигре, советуем заказать экскурсию на лодках. Посетите также многочисленные рынки, где можно приобрести местные изделия ручной работы, свежие продукты и сувениры. Один из самых известных базарчиков – Пуэрто-де-Фрутос.

Для семей с детьми прекрасно подойдет Costa Park – самая большая локация развлечений в Аргентине. Здесь есть все: от экстремальных горок до спокойных каруселей.

Аннеси, Франция

Провинция находится в сердце Французских Альп. Она славится кристально чистыми озерами и старинной архитектурой. Как только солнечные лучи касаются воды в каналах, водоем приобретает голубовато-зеленый цвет. На берегах размещаются заведения питания, где можно попробовать местную рыбу.

Не обходите стороной Дворец изящных искусств Лилль, который возвели на острове посреди водной артерии. А еще посетите одноименный замок, гордо возвышающийся над местностью.

И обязательно сходите к здешнему озеру. Здесь можно прокатиться на лодках или поплавать. Его масштабы поражают. Только представьте, площадь водоема достигает 14,6 на 3,2 километра.

Гитхорн, Нидерланды

Располагается недалеко от Амстердама. Еще в XII веке фермеры построили здесь водные пути, чтобы улучшить процесс торговли. Провинция отлично подойдет для тех, кто нуждается в спокойном отдыхе. Деревянные мосты и цветущие сады создают атмосферу гармонии и умиротворения. Здесь нет привычных дорог – все передвигаются на катерах или велосипедах.

Чтобы узнать историю и традиции поселения, направляйтесь в музей Museum't Olde Maat Uus. Уникальные коллекции минералов и драгоценных камней можно увидеть в Museum De Oude Aarde.

Обязательно пообедайте в местных ресторанах, которые располагаются у воды. Из всех рекомендуем посетить De Eetkamer van Giethoorn или Canal Grande.

Эль-Гуна, Египет

Современный курорт на побережье Красного моря. Славится уникальной системой каналов и лагун. Некоторые отели имеют собственные причалы, поэтому туристы могут удобно передвигаться на катерах. А еще это настоящий рай для ценителей водных видов спорта: дайвинга, снорклинга, виндсерфинга и т.д.

Здесь преобладают чистые и большие пляжи. Набережные идеально подойдут для семей с детьми, поскольку вход в море полог, а мелководье достигает 500-600 метров. Кстати, на центральном острове Кафра построили обсерваторию, где можно посмотреть на звездное небо. По случаю обязательно съездите туда.

Стокгольм, Швеция

Столица находится на восточном берегу озера Меларен. Здесь находится правительство и парламент. Архипелаг состоит из более чем 30 000 островов. Поэтому смело можно отправиться в путешествие на лодке или пароме.

Советуем посетить Королевский дворец – одну из самых больших резиденций в мире. Посетите и Кафедральный собор Святого Николая, где проходят важные церемонии. А также съездите в первый на Земле исторический музей под открытым небом — Скансен.

Живописные города на воде ждут вас. Пора отправляться в отпуск!

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