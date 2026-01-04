Город, от которого перехватывает дыхание: куда поехать во Франции вместо Парижа

Франция давно ассоциируется с Парижем, однако эта страна скрывает десятки городов, не менее впечатляющих по атмосфере и архитектуре. Один из них — Нанси, расположенный на северо-востоке страны, в регионе Гранд-Эст.

Город известен как бывшая столица Лотарингии и важный центр европейского модерна. Именно здесь сохранился один из красивейших ансамблей XVIII века, внесенный в список наследия ЮНЕСКО.

Нанси значительно компактнее Парижа, но поражает гармонией, спокойствием и изысканными деталями. В последнее время город все чаще называют идеальным направлением для тех, кто ищет настоящую, а не туристическую Францию.

Почему Нанси называют скрытой жемчужиной Франции

О Нанси заговорили после видео путешествующего фотографа Сины, которая поделилась впечатлениями со своими почти 55 тысячами подписчиков в Instagram. В ролике она показала ключевые локации города — площадь Станисла, Музей изящных искусств и базилику Сент-Эвр, намекая, что туристы несправедливо обходят это место стороной. Автор назвала Нанси одним из самых недооцененных городов Франции, о котором многие даже не слышали.

По ее словам, город очаровывает не громкими аттракциями, а ощущением легкой, непринужденной красоты. Барочные фасады, позолоченные ворота, элементы стиля ар-нуво и вечерние кафе на площади Станисла создают особую атмосферу. Нанси не пытается впечатлить — оно просто позволяет наслаждаться моментом и простыми прогулками.

Сина также призналась, что этот город идеально подходит для медленного туризма. Здесь хочется бродить по пастельным улочкам, заходить в местные кондитерские и чувствовать тот самый "теплый шарм" небольшого французского города.

Как добраться до Нанси и сколько стоит путешествие

Как пишет Express, добраться до Нанси можно как самолетом, так и поездом, однако прямых рейсов обычно нет. Авиапутешествие предусматривает как минимум одну пересадку, а общее время в пути составляет около четырех с половиной часов. Стоимость билетов в две стороны зависит от даты и спроса и стартует примерно от 275 фунтов стерлингов (15,6 тыс. грн).

Железная дорога часто оказывается более удобной альтернативой, особенно для путешественников из крупных европейских городов. Например, поездка из Лондона в Нанси с пересадкой в Париже занимает чуть больше пяти часов. Цены на билеты существенно колеблются — от бюджетных до достаточно высоких, в зависимости от сезона и времени бронирования.

Проживание в Нанси считается относительно доступным по французским меркам. Средняя цена гостиничного номера колеблется в пределах 75-114 фунтов стерлингов за ночь (4000-6500 грн). Самым дешевым месяцем традиционно считается август, тогда как в сентябре стоимость жилья растет.

Именно сочетание умеренных цен, культурного богатства и спокойной атмосферы делает Нанси привлекательной альтернативой перегруженному Парижу.

