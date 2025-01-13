Горнолыжные курорты Испании: сравниваем цены и сервис

Италия, Франция, Австрия – традиционные направления для зимнего отдыха. Однако сегодня рассказываем о не менее интересной альтернативе. Итак, какие курорты менее переполнены, а цены на проживание и питание приятно ниже – читайте дальше.

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Сьерра-Невада

Располагается в Андалузских горах на Пиренейском полуострове. В 1996 году здесь был проведен Чемпионат мира по зимним видам спорта.

Туристический сезон длится с ноября по апрель, пик приходится на период с января по март. Средняя температура воздуха у подножия гор колеблется от +5°C до +10°C.

К потеплению здесь готовы. На склонах разместили более 270 орудий, обеспечивающих постоянный снежный покров.

Общая протяженность трасс достигает 87 км. На территории обустроили спуски для сноубординга, фристайла, лыж и ночного катания. Еще построили современные подъемники и уютное жилье. Особенностью курорта является гостиница "телекабина" в здании фуникулера.

Также работают горнолыжные школы и действует прокат снаряжения. Дневной ski-pass обойдется примерно в €55 для взрослых и €40 для детей.

Двухместный номер за 3 ночи будет стоить где-то €350. В стоимость входят завтраки. Апартаменты будут стоить около €400.

Бакейра-Берет

Располагается в Пиренеях провинции Льейда (долина Валье-де-Аран) на высоте 1500 метров над уровнем моря. Сезон длится с конца ноября по середину апреля.

Курорт был открыт в 1964 году. С этого времени он стал местом отдыха госслужащих и членов испанской королевской семьи.

Здесь оборудовали трассы разной степени сложности: синие, красные, черные и зеленые. Общая протяженность маршрутов составляет более 150 километров.

На территории комплекса туристы могут научиться кататься как на лыжах, так и на сноуборде. Можно взять на прокат снаряжение.

Дневной ski-pass будет стоить где-то €62, а для детей – €40.

Двухместный номер за 3 ночи обойдется примерно в €760. В стоимость входят завтраки. Апартаменты будут стоить ориентировочно €675.

Cerler

Находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Курорт считают одним из самых высоких в Пиренеях. Также он является частью корпорации Арамон.

Здесь проложили 42 трассы протяженностью около 75 километров. В частности: красные, синие, черные и зеленые. Поэтому склоны будут по силам как новичкам, так и профессионалам.

Для ценителей сноубординга обустроили самый большой в Испании снежный парк, а для беговых лыжников проложили длинный кольцевой маршрут. До любой зоны катания легко добраться с помощью современной системы подъемников: 6 эскалаторов, 4 лифта и 9 ленточных подъемников.

Дневной ski-pass обойдется где-то в €57, а детский билет будет стоить примерно €14.

За двухместный номер на 3 ночи придется заплатить ориентировочно €400, за апартаменты – €300.

Конданчу

Самый старый горнолыжный курорт Испании, который основали в 1928 году. Здесь находится одна из самых лучших зон катания в Европе для новичков.

Туристический сезон длится с ноября по начало апреля.

Ориентировочно 50 трасс разной сложности простираются более чем на 40 километров. Также здесь построили 24 подъемника.

Работает детский сад для малышей в возрасте от 2 до 7 лет.

Дневной ski-pass обойдется где-то в €52. А за детей придется заплатить около €44.

Двухместный номер в отеле с прямым доступом к лыжным склонам будет стоить ориентировочно €318 за 3 ночи. Апартаменты обойдутся около €400.

Формигаль

Располагается недалеко от городка Сальент-де-Гальего в долине Балье де Тена. Его считают самым большим в Испании. Здесь неоднократно отдыхал король Филипп VI.

Туристический сезон длится с ноября по апрель, а средняя температура воздуха колеблется от +5 до +10°C.

Общая протяженность трасс достигает 140 км. Есть маршруты для снежных мотоциклов, лыжного бега, саней и сноуборд-кросса.

Работает система искусственного оснежения, которую активно используют на некоторых склонах.

Кстати, путешественники могут принять участие в гонках на собачьих упряжках, сыграть в картинг на льду и даже построить иглу.

Дневной ski-pass для взрослых обойдется ориентировочно в €60, для детей и пенсионеров – в €47.

Относительно проживания. Двухместный номер в отеле с прямым доступом к спускам будет стоить где-то €370 за 3 ночи. За апартаменты придется заплатить ориентировочно €500.

Адреналин и незабываемые впечатления гарантированы! Почувствуйте свободу на испанских спусках!

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