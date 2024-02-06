Горнолыжные курорты Франции, Италии и Швейцарии остались без снега: искусственный не спасает, местные жители бьют тревогу

Рекордно высокие температуры в Европе привели к тому, что многие горнолыжные курорты во Франции, Италии и Швейцарии перестали существовать. Даже искусственный снег не спасает предпринимателей, ведь для того, чтобы он оставался пригодным для катания на лыжах и других видов спорта, показатель на термоментре должен держаться около отметки 0℃.

Роб Стюарт, представитель горнолыжного курорта Кранс-Монтана в Швейцарских Альпах, сказал MailOnline, что зима 2023/24 года была "странной". В начале сезона пик в горах выпало достаточно снега, однако ближе к январю-февралю он растаял.

По словам эксперта, в Италии, на юге Европы, ожидали теплой зимы, но в Альпах ситуация пока не насколько критична из-за значительной высоты над уровнем моря.

Роб Стюарт поделился, что курорты с трассами на небольшой высоте "в значительной степени полагаются на искусственный снег, и это работает до тех пор, пока температура остается около или ниже нуля".

Однако во многих регионах континента днем столбик термометра достигает отметки 10℃ и выше, что не позволяет поддерживать снежный покров. Из-за этого на многих курортах подъемники были отключены, а снежные пушки брошены на траве.

Они стали неэффективны еще и потому, что не могут производить снег при высоких температурах.

Местные жители и бизнес, которые ждут целый год возможности заработать на поклонниках зимних видов спорта, бьют тревогу. Чтобы удерживать такой масштабный и недешевый бизнес, предприниматели полагаются на снежную погоду и наплыв туристов, но 2024 год стал откровенно неудачным для многих курортов.

Около 70 процентов трасс в Австрии, 50 процентов в Швейцарии и 39 процентов во Франции зависят от искусственного снега, рассказали эксперты в этой области. Пока у них нет уверенности, что в будущем ситуация улучшится.

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