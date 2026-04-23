Не только Санторини: лучшие направления с белыми домиками

Белые домики, солнечные склоны, узкие улочки и пейзажи, которые будто созданы для открыток, давно ассоциируются с греческими островами. Чаще всего в таком контексте вспоминают Санторини или Миконос, но подобная эстетика есть не только в Греции.

Видео дня

В разных частях света можно найти не менее эффектные места с выбеленными фасадами, морскими пейзажами, атмосферными кварталами и значительно меньшим количеством туристов. Travel off Path советует обратить внимание на пять направлений, где есть тот самый прибрежный шарм.

Сиди-Бу-Саид

Тунис не всегда входит в список очевидных направлений, но именно здесь расположен один из самых известных белых городов за пределами Греции – Сиди-Бу-Саид. Этот приморский город с белыми стенами, синими акцентами и запутанными проходами часто сравнивают с Санторини.

Расположенный на скале над морем, он производит очень выразительное впечатление благодаря сочетанию светлых фасадов, художественной атмосферы, кафе с видами и средиземноморского света. В то же время это направление считается более доступным, чем греческие аналоги.

Среди самых известных мест здесь называют дворец Ennejma Ezzahra, Café des Délices и Dar El Annabi.

Мансанильо

Мансанильо в Мексике называют "Санторини Мексики", и это один из самых нестандартных вариантов в таком списке. Этот курортный город сочетает выбеленную архитектуру, заливы, пляжный отдых и более локальную атмосферу, чем в классических международных курортах.

Мансанильо известен как мировая столица парусника, но также постепенно укрепляет позиции как морское направление для тех, кто хочет отдохнуть у Тихого океана и одновременно почувствовать настоящий мексиканский контекст.

Среди мест, на которые обращают внимание, – El Tapo de Ventanas, пляж Playa La Audiencia и исторический центр.

Бозджаада

Бозджаада в Турции может стать удачным выбором для тех, кто любит греческое настроение, но хочет увидеть другую страну. Этот остров, который когда-то назывался Тенедос, расположен неподалеку от турецкого побережья и внешне очень напоминает своих греческих соседей.

Здесь есть живописные улицы, отдельный греческий квартал, винодельческий край и уютный городок с той самой легкой эгейской атмосферой. Бозджаада привлекает бирюзовой водой, пляжами и кухней, в которой сочетаются турецкие и греческие мотивы.

Среди мест, которые советуют увидеть, – замок Бозджаады, пляж Аязма и местные виноградники и винодельни.

Альберобелло

Если хочется увидеть необычный белый город в Италии, внимание советуют обратить на Альберобелло. Этот городок в Апулии известен своими трулли – белыми домами с конусообразными крышами, которые создают один из самых узнаваемых образов южной Италии.

Альберобелло находится под охраной ЮНЕСКО и производит впечатление места, существующего вне привычного туристического времени. Узкие улочки, светлые фасады, кафе и целый квартал характерной застройки создают очень выразительную атмосферу.

Чаще всего здесь советуют увидеть район Rione Monti, Casa Pezzolla и Trullo Sovrano.

Алжир

Алжир – наименее типичное направление в этом списке, но именно столица Алжира позволяет увидеть белый город в другом культурном и историческом контексте. Этот город на побережье Средиземного моря сочетает выбеленную застройку, старые кварталы, дворцы, мечети и морские панорамы.

Особое внимание здесь привлекает белая Касба, которая входит в список ЮНЕСКО. Алжир интересен прежде всего тем, что остается менее освоенным массовым туризмом.

Среди главных мест называют Касбу, Palais des Rais и базилику Notre-Dame d'Afrique.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.