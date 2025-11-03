Где встретить Новый год: города в Европе для незабываемого путешествия

Новый год – это время волшебства, когда города Европы превращаются в настоящие сказочные локации с фейерверками, музыкой и традициями. Если вы ищете идеальное место для встречи 2026 года, Европа предлагает множество вариантов, от шумных вечеринок до тихих романтических вечеров под звездным небом.

Видео дня

Каждый город имеет свою уникальную атмосферу, которая сочетает историю, культуру и современные развлечения. Будь то просмотр фейерверков над рекой, или танцы до утра в клубах, или традиционные ритуалы с едой – Европа удовлетворит любой вкус.

В Lonely Planet назвали девять увлекательных городов, которые стоит посетить, чтобы сделать ваше новогоднее путешествие незабываемым.

Лондон: фейерверки над иконическим горизонтом и незабываемые вечеринки

Лондон – это город, который никогда не утомляет, особенно на Новый год, когда более 100 000 посетителей собираются вдоль Темзы, чтобы увидеть ежегодный фейерверк, запускаемый с London Eye. Билеты на лучшие места нужно покупать заранее, но бесплатные точки наблюдения, как Primrose Hill или Hampstead Heath, также предлагают отличный вид.

Прогулка на лодке по Темзе с шампанским и музыкой – популярная активность, а вечеринки в таких местах, как Музей естествознания, с живой музыкой и тихим диско, добавляют магии. После полуночи можно посетить парад Нового года 1 января, чтобы начать 2026 год с радостью. Посетить Лондон стоит за его динамику, сочетание традиций и современных развлечений, что делает празднование здесь по-настоящему увлекательным.

Берлин: вечеринки до утра в партийной столице Европы

Берлин не дает Новому году рано закончиться – тысячи людей собираются у Бранденбургских ворот на концерт с живой музыкой, световыми шоу и DJ-сетами, завершающиеся фейерверком над статуей Квадриги. Альтернативой является самая большая внутренняя вечеринка в Kulturbrauerei с 13 этажами, 30 DJ и живыми группами, доступными по одному билету. Город предлагает техно-клубы, круизы на речных лодках и классические гала-концерты во дворцах.

Празднования продолжаются бесконечно, как и список опций. Берлин стоит посетить за его энергичную атмосферу, разнообразие вечеринок и возможность танцевать до рассвета, делая Новый год настоящим фестивалем.

Лиссабон: фейерверки с видом на реку и традиционные ритуалы

В Лиссабоне фейерверки – ключевой элемент празднования, с лучшими точками наблюдения на мирадоросах (смотровых площадках) на семи холмах, или на площади Praça do Comércio или у башни Torre de Belém вдоль реки Тежу. Город – рай для гурманов с мишленовскими ресторанами и специальными новогодними ужинами, а также частными речными турами или шоу фадо.

Район Bairro Alto идеален для ночной жизни с барами и клубами. Традиционно на полночь съедают 12 изюминок с бокалом эспуманте. Лиссабон стоит посетить за сочетание зрелищных фейерверков, вкусной кухни и уникальных традиций, которые добавляют празднованию португальского шарма.

Париж: город огней, который сияет еще ярче

Париж, известный как Город Света, становится еще более магическим на Новый год с уличной вечеринкой на Елисейских Полях, где звуковое и световое шоу завершается фейерверком над Триумфальной аркой. Альтернативный вид – с площади Сакре-Кер в Монмартре. Гастрономия здесь на высоте, с незабываемыми ужинами в ресторанах (бронируйте заранее), а шоу в Moulin Rouge или других заведениях добавляют шарма. Разнообразные опции включают крышные вечеринки, маскарады и клубные ночи 80-90-х. Париж стоит посетить за романтику, элегантные празднования и искрящуюся атмосферу, что делает Новый год здесь сказочным.

Дублин: новогодний фестиваль с ирландским колоритом

Дублин устраивает грандиозный фестиваль Нового года в нескольких локациях, включая Дублинский замок, с живыми выступлениями, музыкой, DJ и едой. Город легко исследовать пешком: посетите собор Крайст-Черч или Guinness Storehouse днем. К северу небо над рекой Лиффи освещается световым шоу. На следующий день – концерты в замке или пинта в пабах. Дублин стоит посетить за его теплую атмосферу, сочетание истории и современных развлечений, что делает празднование здесь веселым и аутентичным ирландским опытом.

Эдинбург: фестиваль Хогманай

Хогманай в Эдинбурге – четырехдневная программа с уличными вечеринками, музыкой, фейерверками и пением "Auld Lang Syne". Факельная процессия с трубами и барабанами – незабываемое зрелище, а концерт в садах с группой Wet Leg привлекает толпы. Есть концерты со свечами в соборе Св. Джайлза, а утром – освежающее купание в Firth of Forth. Празднования распространяются на всю Шотландию. Эдинбург стоит посетить за уникальные традиции, масштабные события и возможность почувствовать настоящий шотландский дух, делая Новый год эпическим.

Стокгольм: поэзия, концерты и фейерверки под звездами

В Стокгольме многие жители празднуют дома, но для путешественников есть фейерверк над Старым городом, лучше всего видно с Stadshuset или мостов Västerbron. Концерты в соборе с произведениями Гайдна или в Королевской опере – культурные жемчужины. Ежегодно в музее Skansen декламируют поэму Теннисона "Ring Out, Wild Bells". Для ночной жизни – район Södermalm с барами. Стокгольм стоит посетить за спокойную, но волшебную атмосферу с культурными акцентами, что делает празднование здесь интроспективным и элегантным.

Мадрид: танцы до утра с испанскими традициями

Новый год, или Nochevieja, в Мадриде – это шумные вечеринки в барах и клубах, которые работают до 6 утра. Толпы собираются на Puerta del Sol, чтобы съесть 12 виноградин под бой часов. Альтернатива – возле Templo de Debod с видом на фейерверк. Клубы как Teatro Kapital с семью танцполами – хит, бронируйте билеты. Закончите чуррос в San Ginés. Мадрид стоит посетить за энергичную ночную жизнь, традиции и вкусные ритуалы, которые делают празднование здесь страстным и длительным.

Тромсе: фейерверки и северное сияние в Арктике

Тромсе, в 200 милях за Полярным кругом, предлагает уникальный Новый год с фейерверками, лучше всего видно с горы Storsteinen (подъем на канатке). Локалы идут на домашние вечеринки, но бары и рестораны открыты (бронируйте ужин). Альтернатива – туры за северным сиянием или собачьими упряжками в арктической пустыне. Аврора превосходит любые фейерверки. Тромсе стоит посетить за экзотическую атмосферу, сочетание огней и природы, что делает празднование здесь приключенческим и незабываемым.

OBOZ.UA предлагает узнать, куда поехать зимой, чтобы насладиться теплом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.