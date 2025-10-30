Идеальное для зимнего побега: назван один из самых солнечных городов Европы

Кордова, расположенная на юге Испании, в самом сердце Андалусии, становится все более популярным направлением для зимнего отдыха. Этот город, сочетающий тысячелетнюю историю, архитектурное величие и средиземноморское тепло, ежемесячно наслаждается в среднем 268 часами солнечного света.

Видео дня

Даже в холодные месяцы температура здесь остаётся комфортной: в октябре она достигает +26°C, а в ноябре держится около +19°C. До Кордовы удобно добраться скоростным поездом из Малаги или Севильи всего за час.

Это делает город привлекательным вариантом для тех, кто стремится убежать от зимних холодов, не покидая Европу. По данным Express, Кордова заслуженно входит в список самых солнечных городов континента.

Кордова что посмотреть

Историческое прошлое Кордовы ощущается на каждом шагу. В X веке она была столицей Мавританской империи, а сегодня ее архитектурное наследие привлекает туристов со всего мира. Обязательным пунктом для посещения является Мечеть-собор Кордовы, построенная ещё в VIII веке, где соединились исламские арки и христианские элементы.

Посетители также могут прогуляться по Римскому мосту, который ведёт к старому городу, и заглянуть в Еврейский квартал с синагогой XIV века. Башня Торре-де-ла-Калаорра, превращенная в музей, позволяет увидеть, как менялся город на протяжении веков. Поднявшись на её вершину, открывается захватывающий панорамный вид на древние улицы и черепичные крыши.

Еще одна отличительная черта Кордовы — ее знаменитые внутренние дворики, украшенные цветами, фонтанами и мраморными арками. Эти оазисы уюта появились еще в римские и мавританские времена, а во время майского Фестиваля двориков жители открывают свои дома для гостей. Не менее интересным опытом станет посещение хаммама Аль-Андалус, построенного на месте древних арабских бань XIII века, где можно расслабиться в теплой воде после прогулок.

Гастрономия и отдых

Кордова также славится своей кухней. Туристам советуют попробовать традиционный сальморехо — густой холодный суп из томатов, чеснока и оливкового масла, или Rabo de Toro — ароматное рагу из бычьего хвоста, которое берет начало именно из этого города. Чтобы дополнить впечатления, стоит остановиться в одном из исторических отелей, например, Las Casas de la Judería в Еврейском квартале или H10 Palacio Colomera с террасой на крыше, откуда открывается вид на закат над Кордовой.

Несмотря на то, что Кордова не имеет морского побережья, ее атмосфера, архитектура и мягкий климат создают ощущение средиземноморского спокойствия. Этот город идеально подходит для тех, кто стремится совместить культурное открытие с теплым отдыхом среди зимы. Кордова остается одним из тех мест, где история и солнце переплетаются в уникальное путешествие, дарящее тепло даже в самое холодное время года.

OBOZ.UA предлагает узнать, куда поехать на Рождество в Европу, чтобы посетить популярные рождественские ярмарки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.