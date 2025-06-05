Где в Киеве можно бесплатно увидеть акул и пираний. Крутые океанариумы Украины

Знакомство с подводным миром интересно, как детям, так и взрослым. Для этого не нужно нырять с аквалангом, стоит узнать о лучших океанариумах в Украине, которые можно посетить уже в ближайшие выходные. Встретьтесь с морскими хищниками, покормите электрических скатов и успокойте учащенное сердцебиение с помощью медуз. В нашем сегодняшнем обзоре бесплатная локация для встречи с акулами и пираньями.

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Одесский океанариум Немо в Одессе

Если вы отдыхаете в Одессе на море, это локация, которую нельзя пропустить. Один из крупнейших океанариумов Украины предлагает встретиться с хищниками морей и пресноводными обитателями. Океанариум разделен на две части вода и суша, что позволяет выбрать желаемое, или еще больше разнообразить свои впечатления и побороть фобии.

Многообразие подводного мира включает такие редкие виды, как: рыбы–снайперы, слепые рыбы, пираньи, акулы, мурены и др. В огромных аквариумах и бассейнах расположено более 101 вида рыб, 72 вида беспозвоночных и 42 вида рептилий и амфибий. По территории проводятся экскурсии, чтобы не только наблюдать, но и познавать подводный мир, как можно глубже.

Дополнительным экскурсом станет дельфинарий, с настоящим шоу морских обитателей и дельфинотерапией.

Стоимость билета в океанариум "Немо" составляет 150 грн.

Харьковский океанариум "Немо" Харьковский океанариум "Немо"

Океанариум работает на территории дельфинария и может похвастаться, не только редкими видами, но и опцией просмотра познавательных кинолент о подводном мире. Как и в случае с одесским "братом", в харьковском океанариуме можно увидеть, как жителей подводной части, так и сухопутных животных, которые вышли из воды, с эволюцией.

Несмотря на сложную опасную ситуацию в Харькове, океанариум работает ежедневно. Поддержать животных и рыб можно уже в эти выходные. Стоимость билета 200 грн.

Днепровский аквариум пресноводных рыб

На Монастырском острове, в городе Днепр расположена рыбная аттракция, где вы увидите самых удивительных обитателей рек и пресных водоемов. От малышей до зубастых хищников, которые могут оказаться страшнее акул. Коллекция собрана со всех уголков земного шара, что значительно расширяет кругозор и знания о водной фауне.

Более 20 аквариумов и прозрачный тоннель, где над вашими головами будут проплывать белые амуры, рыбы–судак и японские карпы кои.

Интересно будет узнать о деятельности учебно–научного комплекса "Аквариум". В его задачи входит: сохранение и пополнение коллекций генофонда редких видов, изучение способов размножения, разработок технологий выращивания и т.д. Возьмите экскурсию, чтобы узнать многое о работе комплекса.

Стоимость билетов: взрослый – 100 грн, детский – 50 грн.

Киевский океанариум "Морская сказка"

Столица может похвастаться сразу несколькими локациями с подводным миром. Однако, "Морская сказка" имеет интересное решение самих залов. Вы попадете в пещеры под водой с аквариумами и бассейнами, где плавают безопасные и не очень морские существа из разных уголков мира. Пират, который проводит экскурсию и зал в виде перевернутого морского корабля добавляют атмосферы и помогают погрузиться как можно глубже в познание и наблюдение. Дети и взрослые могут увидеть крокодилов, редкую рифовую акулу, рыб–клоунов и других интересных существ. Открытые бассейны со скатами и морской тоннель поднимут уровень адреналина в крови. В океанариуме "Морская сказка" проводятся шоу с кормлением акул, также разнообразные экскурсии.

Рядом с океанариумом расположен комфортабельный отель "Волна", где есть веревочный парк, бассейн и много интересного для всей семьи.

Стоимость билетов: дети (3–14 лет) – 299 грн, дети и взрослые (от 15 лет) – 349 грн. Для экскурсионных групп и социальных категорий предоставляется скидка.

Аквариум в ТРЦ Ocean Plaza

Постоянные клиенты магазинов в ТЦ Ocean Plaza не упускают возможности подойти к публичному бесплатному аквариуму, чтобы посмотреть на акул, скатов, мурен и других обитателей разнообразного подводного мира. Кроме уникальных видов рыб, здесь можно полюбоваться и настоящими кораллами, которые имеют интересные формы, окрас и служат домом для маленьких рыбок и рачков, которые прячутся от хищников.

Аквариум имеет форму кольца, что позволило сделать искусственное течение, для того, чтобы акулы могли свободно дышать, даже при замирании. Живая картина с морскими рыбками завораживает и заинтересовывает взрослых и детей. Вход бесплатный.

Даже если ваше путешествие на море откладывается, позвольте себе заразиться спокойной атмосферой и замедлить сердцебиение погрузившись в подводный мир лучших океанариумов Украины.

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