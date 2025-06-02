Лучшие агроусадьбы Украины, для летнего отпуска "как у бабушки". Терапевтично, вкусно, недорого

Поколение 90–х помнит, что вкус жизни начинается тогда, когда тебя отправляют в деревню к бабушке. Летние приключения излагались в первом школьном сочинении сентября "Как я провел лето" но, вряд ли, там было все. Сегодня "бабушкины домики" или агро–отели – это разновидность зеленого туризма, который набирает популярность в Украине, со времен пандемии. Можно не переживать – картошку копать не заставят, наоборот, хозяева агро–усадеб делают все, чтобы ваш релакс был максимально терапевтическим, вкусным, экологическим и полным приятных впечатлений. Что входит в современный отдых "как у бабушки" и, где искать самые крутые локации для отпуска в селе, рассказывает OBOZ.UA.

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"Вишневая усадьба" – поселок Дольск, Волынская область

Идеалистическая локация для летних выходных на природе, посреди комфорта и уюта. Гостевой домик усадьбы вмещает до 6 человек. Помещение оснащено душевой, санузлом, сауной и мини-кухней. На крыльце украшена летняя терраса со столом и скамейками, для вкусного утреннего кофе, или большого семейного ужина. На большой зеленой территории растут декоративные растения, которые не часто встретишь в селе. Вымощенные дорожки, мостик, деревянные качели и большое озеро – зеленая картина, которая меняет фон в течение дня.

Если вас интересует all inclusive, с хозяевами можно договориться за трехразовое домашнее питание "с огорода до тарелки". Хозяева усадьбы предлагают: пиццу, изготовленную в настоящей итальянской печи; заказ свежих раков к столу, их вылавливать в озере можно и самостоятельно; рыбку на гриле, которая готовится из вашего улова. Барбекю зона поможет разнообразить обеды, а большая зеленая лужайка подарит хороший активный отдых с играми, или релакс загар на лежанках. Всего в 500 м от ворот усадьбы расположено большое озеро, на котором можно покататься на катамаранах и лодках и искупаться в жару. Шпили деревянной православной церкви виднеются из–за холмов. Рассмотрите ее купола и прогуляйтесь на велосипеде по сельским тропам.

Усадьба "Бульбона" – село Товарница, Черновицкая область

Комплекс усадеб, на высоте 675 м над уровнем моря, вмещает до 32 человек. Здесь вас ждет настоящее воссоединение с природой, без потери современного комфорта. Выберите жилье по вкусу: двухэтажный, трехэтажный коттедж или аутентичный домик на дереве. Последняя опция – это настоящая романтика для пар. Двуспальная деревянная кровать, деревянный шкаф и удобные бытовые условия.

Среди развлечений на территории есть:

сауна;

волейбольное поле;

колыба.

Хозяева усадьбы имеют и собственное уникальное предложение оздоровления – апитерапия. Гостям предлагается провести ночь в домике с пчелами. Не переживайте, это безопасно и полезно.

Вы можете заказать для себя трехразовое питание или готовить собственноручно. У хозяев можно приобрести домашнее молоко, мед, сыр, яйца, грибы, травяные чаи и много вкусностей.

Наполните свой активный отдых походами в горы, путешествиями на внедорожниках, катанием на лошадях и тому подобное. Владельцы комплекса все организуют и устроят, а вам останется только наслаждаться.

Усадьба "Жемчужина степи" – село Славянка, Днепровская область

Среди живописной ароматной летней степи, гостей ждет гостеприимная встреча и замечательные развлечения в селе. Усадьба имеет комфортабельные номера разного формата и хороший диапазон цен, обустроенные лаунж террасы, современные бытовые комнаты и экологические условия для вашего отдыха. На территории агро–отеля есть летний бассейн под открытым небом, страусовая ферма и конюшни. Вымощенные дорожки приведут к большому теннисному корту, барбекю зоны, домашнего мини зоопарка, большой просторной колыбы и саун.

Территория доступна, не только тем, кто забронировал номер. Прогуляться по интересной зеленой зоне можно за 100 грн с человека. Из дополнительных активных развлечений есть: квадроциклы, конные прогулки с инструктором, катание на катамаранах. Питание можно заказать прямо в номер, или воспользоваться уютным залом колыбы. Поселок Славянка достаточно живописный и уютный. Здесь модно гулять по берегам реки, наслаждаясь закатом солнца ежедневно, заполняя ленту своих соцсетей

Найдите свой уютный летний отдых среди лучших агро–усадеб Украины. Читайте также: как интересно провести выходные в Луцке и, какие курортные комплексы стоит рассмотреть в Конча-Заспе для летнего отдыха.