Как не пропустить стыковочный рейс: советы бортпроводника

Стыковочные рейсы часто помогают сэкономить деньги или добраться туда, куда нет прямого перелёта. Но они же могут стать самой стрессовой частью путешествия. Достаточно одной задержки, длительного перехода между терминалами или очереди на досмотр – и следующий самолет может улететь без вас.

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Бывший бортпроводник United в комментарии Travel + Leisure отметил, что сотрудники авиакомпаний так же заинтересованы в том, чтобы пассажиры благополучно и вовремя добрались до конечного пункта назначения. Но когда проблема уже возникла, возможности персонала зачастую ограничены. Именно поэтому лучше подготовиться заранее.

Не оставляйте слишком мало времени между рейсами

Одна из главных ошибок – бронировать маршрут с очень короткой пересадкой. Сайты авиакомпаний иногда позволяют купить билеты с минимальным временем между рейсами, но на практике это может быть рискованно.

Особенно это касается крупных или загруженных аэропортов. Прилет и вылет могут находиться в разных концах терминала или даже в разных терминалах. Иногда путь от одного выхода на посадку до другого занимает 30 минут или больше, особенно если нужно воспользоваться трамваем, шаттлом или пройти дополнительный контроль.

Стюард советует всегда оставлять запас времени. Даже если при бронировании точные номера выходов на посадку ещё неизвестны, карты аэропортов обычно доступны онлайн или в приложениях авиакомпаний. Они помогут хотя бы примерно понять, насколько велик аэропорт и сколько времени может занять переход.

Обычно минимальным запасом считают примерно 45 минут для внутренних рейсов и около двух часов для международных. Но это лишь ориентир. Если аэропорт большой, незнакомый или очень загруженный, лучше иметь больше времени.

Будьте осторожны при бронировании рейсов разных авиакомпаний

Еще одна ошибка – покупать отдельные билеты разных авиакомпаний и надеяться, что пересадка пройдет так же удобно, как в рамках одного бронирования.

Две разные авиакомпании часто означают разные терминалы, разные правила и большее расстояние между рейсами. Кроме того, если рейсы оформлены отдельно, вторая авиакомпания может даже не знать, что вы прилетаете на другом самолете и опоздали не по своей вине.

По словам бортпроводника, агенты у выхода на посадку иногда могут немного продлить посадку для пассажиров, опоздавших с предыдущего стыковочного рейса. Но это возможно, прежде всего, когда маршрут оформлен одним билетом и авиакомпания видит всю цепочку путешествия.

Есть и другой важный нюанс. В случае задержки или отмены рейса компенсация, ваучеры или помощь с перебронированием гораздо более вероятны, когда все сегменты путешествия куплены одним билетом. Если же билеты отдельные, ответственность за пропущенную пересадку часто ложится на самого пассажира.

Не садитесь в конец самолета, если пересадка короткая

Если между рейсами мало времени, место в самолете тоже имеет значение. Пассажиры из последних рядов выходят одними из последних, а это может стоить нескольких важных минут.

Бортпроводник советует по возможности выбирать место в передней части салона. Иногда за это придется доплатить, но при короткой стыковке такая доплата может быть оправданной. Место ближе к выходу позволяет быстрее покинуть самолет и сразу направиться к следующему выходу на посадку.

В то же время не стоит рассчитывать, что другие пассажиры обязательно пропустят вас вперёд. Некоторые люди действительно с пониманием относятся к тем, кто спешит на пересадку. Но гарантий нет. А попытки прорваться по проходу из задних рядов могут вызвать конфликты и только добавить стресса.

По возможности выбирайте утренние рейсы

Утренние рейсы чаще всего имеют меньше задержек, так как они вылетают одними из первых и ещё не зависят от цепочки предыдущих сбоев в расписании. Чем позже в течение дня запланирован перелёт, тем больше шансов, что на него повлияют задержки других рейсов.

Это особенно важно для путешествий с пересадками. Если утренний рейс задержался, у пассажира ещё может быть шанс успеть на другой рейс в тот же день. Если же проблема возникла вечером, возрастает риск застрять в аэропорту на ночь.

Бортпроводник также отмечает: не все авиакомпании компенсируют расходы на гостиницу или питание в таких случаях. К тому же багаж может остаться у авиакомпании, и пассажир не будет иметь доступа к своим вещам. Тогда придется покупать одежду, средства гигиены и затем сохранять чеки для возможного возмещения.

Ранний подъем может быть неприятным, но он часто менее проблематичен, чем пропущенная пересадка и ночь в аэропорту.

Не сдавайте багаж, если можно обойтись ручной кладью

При путешествиях с пересадками ручная кладь часто является самым удобным вариантом. Если все вещи с вами, вы не зависите от того, успеет ли чемодан попасть на следующий самолет. В некоторых случаях при пересадке багаж нужно забирать и сдавать заново, особенно на международных маршрутах или при покупке отдельных билетов. Это отнимает время и повышает риск опоздания.

Если вещи помещаются в ручную кладь, это снижает сразу несколько рисков: не нужно ждать багаж, не нужно волноваться, что чемодан не долетит, и все необходимые вещи остаются под рукой.

В то же время бортпроводник отмечает, что багаж, который сдают у выхода на посадку, не всегда является большой проблемой. На небольших рейсах такие сумки часто можно забрать сразу у трапа после прилета. Это все равно быстрее, чем идти к багажной ленте. Но если стыковка короткая, лучше заранее продумать, без чего точно нельзя обходиться.

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