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Где самые красивые рассветы: 10 мест на Земле, которые поразят каждого

Алина Милсент
Путешествия
5 минут
180
Рассвет
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Увидеть незабываемый рассвет можно у священной скалы Улуру в Австралии, над храмом Ангкор-Ват в Камбодже, среди дикой природы Зимбабве или на заснеженной Аляске. Путешественники назвали десять мест в разных уголках мира, где утреннее небо производит особенно сильное впечатление.

В такие минуты привычные пейзажи открываются совсем по-другому, а окружающая тишина помогает полностью сосредоточиться на моменте. Эксперты Lonely Planet поделились местами, где им запомнились самые красивые рассветы.

Улуру, Северная территория, Австралия

Улуру, Северная территория, Австралия.

Скальные образования Улуру и Ката-Тьюта сформировались более 500 миллионов лет назад. Для коренных народов Австралии они остаются священными на протяжении десятков тысяч лет.

На рассвете первые лучи отражаются от поверхности Улуру, из-за чего скала постепенно меняет оттенки. Пейзаж кажется живым и постоянно преображается вместе со светом. Особое впечатление производит тишина, царящая здесь в утренние часы.

Остров Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия

Остров Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия.

Одним из лучших мест для встречи рассвета на острове Сан-Мигель назвали смотровую площадку Мирадору-да-Барроза.

Тем, кто приезжает сюда рано утром, может посчастливиться оказаться выше слоя облаков. С высоты открывается вид на бескрайние просторы Атлантического океана. Именно ради такого зрелища ранний подъем вполне оправдывает себя.

Гранд-Каньон, Аризона, США

Гранд-Каньон, Аризона, США.

Рассвет над Гранд-Каньоном особенно запоминается путешественникам, отправляющимся в длительные походы по его маршрутам. Чтобы пройти путь от одного края каньона до другого за день, нужно начинать движение еще до восхода солнца.

Одна из путешественниц начала 39-километровый поход по Северному краю до рассвета. Во время спуска вглубь каньона она увидела, как солнце постепенно появилось над вечнозелеными деревьями. Этот момент стал одним из самых ярких воспоминаний о путешествии, которое завершилось уже под звездным небом.

Национальный парк Хванге, Зимбабве

Национальный парк Хванге, Зимбабве.

В парке Хванге день начинается еще на рассвете. После раннего завтрака посетители отправляются на сафари и наблюдают, как над саванной восходит солнце.

Особый колорит этому рассвету придают животные, свободно перемещающиеся по окрестностям. Увидеть утреннее небо на фоне слонов и зебр – это опыт, который трудно сравнить с чем-либо другим.

Ангкор-Ват, Сиемреап, Камбоджа

Ангкор-Ват, Сиемреап, Камбоджа.

Чтобы встретить рассвет у Ангкор-Вата, путешественники проходят по территории храмового комплекса еще в темноте. Одним из самых популярных мест для наблюдения является северный пруд перед главным храмом.

Когда восходит солнце, силуэт Ангкор-Вата отражается в воде, создавая особенно выразительную картину. Тишина вокруг только усиливает впечатление от древнего храма и утреннего неба.

Луангпхабанг, Лаос

Необычный способ увидеть рассвет в Лаосе – отправиться на утреннюю прогулку на лодке по реке Меконг. Большинство туристов выбирает вечерние круизы, поэтому на рассвете на воде значительно спокойнее.

В полной тишине можно наблюдать, как небо постепенно меняет оттенки от розового до фиолетового. В одном из описанных случаев утреннее путешествие также дополнил завтрак, накрытый прямо на борту лодки.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили.

Чтобы увидеть рассвет у вершин Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии, туристам приходится вставать около четырёх утра. К смотровой площадке ведет примерно пятикилометровый маршрут, который нужно преодолевать в темноте с фонариком.

После сложного подъема перед путешественниками открывается бирюзовое ледниковое озеро. Первые лучи солнца окрашивают гранитные вершины в золотисто-оранжевые цвета. В одном из походов вскоре после рассвета горы накрыли облака и пошел снег.

Самуи, Таиланд

Самуи, Таиланд.

На острове Самуи утреннее небо можно встретить во время прогулки на каяке. Одна из путешественниц отправилась с группой на небольшой остров недалеко от побережья.

Оттуда было видно, как с одной стороны восходит солнце, а с другой простирается пляж курорта. Сам рассвет не отличался особо яркими цветами, однако спокойное море и лёгкие волны создали необыкновенно тихую атмосферу.

Фербанкс, Аляска, США

Фербенкс, Аляска, США.

Недалеко от Фербанкса можно увидеть редкое сочетание рассвета и северного сияния. Одна семья наблюдала за последними вспышками сияния прямо из постели, но вскоре зеленые и фиолетовые огни стали ярче.

Они вышли на улицу и увидели, как над восточным горизонтом постепенно появляется розовый свет. Пока солнце поднималось, северное сияние медленно исчезало. Небо сменило розовый цвет на жёлтый, а затем стало бледно-голубым, в то время как зимнее солнце осветило снег.

Занзибар, Танзания

Занзибар, Танзания.

Один из самых запоминающихся рассветов на Занзибаре путешественница увидела совершенно случайно. Во время свадебного путешествия она проснулась очень рано, взяла камеру мужа и отправилась на пляж. Над океаном постепенно поднялось солнце, а пальмы и пляжные навесы превратились в тёмные силуэты на фоне утреннего неба.

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