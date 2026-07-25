Где самые красивые рассветы: 10 мест на Земле, которые поразят каждого

Увидеть незабываемый рассвет можно у священной скалы Улуру в Австралии, над храмом Ангкор-Ват в Камбодже, среди дикой природы Зимбабве или на заснеженной Аляске. Путешественники назвали десять мест в разных уголках мира, где утреннее небо производит особенно сильное впечатление.

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В такие минуты привычные пейзажи открываются совсем по-другому, а окружающая тишина помогает полностью сосредоточиться на моменте. Эксперты Lonely Planet поделились местами, где им запомнились самые красивые рассветы.

Улуру, Северная территория, Австралия

Скальные образования Улуру и Ката-Тьюта сформировались более 500 миллионов лет назад. Для коренных народов Австралии они остаются священными на протяжении десятков тысяч лет.

На рассвете первые лучи отражаются от поверхности Улуру, из-за чего скала постепенно меняет оттенки. Пейзаж кажется живым и постоянно преображается вместе со светом. Особое впечатление производит тишина, царящая здесь в утренние часы.

Остров Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия

Одним из лучших мест для встречи рассвета на острове Сан-Мигель назвали смотровую площадку Мирадору-да-Барроза.

Тем, кто приезжает сюда рано утром, может посчастливиться оказаться выше слоя облаков. С высоты открывается вид на бескрайние просторы Атлантического океана. Именно ради такого зрелища ранний подъем вполне оправдывает себя.

Гранд-Каньон, Аризона, США

Рассвет над Гранд-Каньоном особенно запоминается путешественникам, отправляющимся в длительные походы по его маршрутам. Чтобы пройти путь от одного края каньона до другого за день, нужно начинать движение еще до восхода солнца.

Одна из путешественниц начала 39-километровый поход по Северному краю до рассвета. Во время спуска вглубь каньона она увидела, как солнце постепенно появилось над вечнозелеными деревьями. Этот момент стал одним из самых ярких воспоминаний о путешествии, которое завершилось уже под звездным небом.

Национальный парк Хванге, Зимбабве

В парке Хванге день начинается еще на рассвете. После раннего завтрака посетители отправляются на сафари и наблюдают, как над саванной восходит солнце.

Особый колорит этому рассвету придают животные, свободно перемещающиеся по окрестностям. Увидеть утреннее небо на фоне слонов и зебр – это опыт, который трудно сравнить с чем-либо другим.

Ангкор-Ват, Сиемреап, Камбоджа

Чтобы встретить рассвет у Ангкор-Вата, путешественники проходят по территории храмового комплекса еще в темноте. Одним из самых популярных мест для наблюдения является северный пруд перед главным храмом.

Когда восходит солнце, силуэт Ангкор-Вата отражается в воде, создавая особенно выразительную картину. Тишина вокруг только усиливает впечатление от древнего храма и утреннего неба.

Луангпхабанг, Лаос

Необычный способ увидеть рассвет в Лаосе – отправиться на утреннюю прогулку на лодке по реке Меконг. Большинство туристов выбирает вечерние круизы, поэтому на рассвете на воде значительно спокойнее.

В полной тишине можно наблюдать, как небо постепенно меняет оттенки от розового до фиолетового. В одном из описанных случаев утреннее путешествие также дополнил завтрак, накрытый прямо на борту лодки.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили

Чтобы увидеть рассвет у вершин Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии, туристам приходится вставать около четырёх утра. К смотровой площадке ведет примерно пятикилометровый маршрут, который нужно преодолевать в темноте с фонариком.

После сложного подъема перед путешественниками открывается бирюзовое ледниковое озеро. Первые лучи солнца окрашивают гранитные вершины в золотисто-оранжевые цвета. В одном из походов вскоре после рассвета горы накрыли облака и пошел снег.

Самуи, Таиланд

На острове Самуи утреннее небо можно встретить во время прогулки на каяке. Одна из путешественниц отправилась с группой на небольшой остров недалеко от побережья.

Оттуда было видно, как с одной стороны восходит солнце, а с другой простирается пляж курорта. Сам рассвет не отличался особо яркими цветами, однако спокойное море и лёгкие волны создали необыкновенно тихую атмосферу.

Фербанкс, Аляска, США

Недалеко от Фербанкса можно увидеть редкое сочетание рассвета и северного сияния. Одна семья наблюдала за последними вспышками сияния прямо из постели, но вскоре зеленые и фиолетовые огни стали ярче.

Они вышли на улицу и увидели, как над восточным горизонтом постепенно появляется розовый свет. Пока солнце поднималось, северное сияние медленно исчезало. Небо сменило розовый цвет на жёлтый, а затем стало бледно-голубым, в то время как зимнее солнце осветило снег.

Занзибар, Танзания

Один из самых запоминающихся рассветов на Занзибаре путешественница увидела совершенно случайно. Во время свадебного путешествия она проснулась очень рано, взяла камеру мужа и отправилась на пляж. Над океаном постепенно поднялось солнце, а пальмы и пляжные навесы превратились в тёмные силуэты на фоне утреннего неба.

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