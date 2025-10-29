Где расположена самая красивая в мире деревня и почему жители ее ненавидят

Среди зеленых холмов английского региона Котсуолдс, в самом сердце графства Глостершир, лежит Байбери (Bibury) – деревня, которую журнал Forbes признал самой красивой в мире. Ее уютные каменные домики, цветущие сады и сдержанная гармония британской провинции сделали Байбери символом идиллии.

Видео дня

Но за живописными фасадами – усталость, раздражение и даже отчаяние местных жителей. Детали рассказало издание Express.

Байбери – это крошечное поселение XIV века с населением около 600 человек, расположенное на берегу реки Колн. Туристы описывают его как живую открытку: золотистые коттеджи из известняка, древний мост, утки на воде, цветущие луга и воздух, насыщенный ароматом садов.

Именно это безупречное сочетание природы и архитектуры помогло Байбери опередить такие знаменитые места, как Ойя на Санторини (Греция) или Сиракава-го в Японии, и возглавить рейтинг Forbes "50 самых красивых деревень мира".

После публикации рейтинга количество посетителей резко возросло – только за одни выходные до 20 000 туристов приехали в село. Для спокойной общины это стало настоящим шоком.

Глава местного прихода, Крейг Чапмен, признался: "Я путешествовал по миру и не могу поверить, что именно мы – самое привлекательное село планеты. Это большая честь, но и большая проблема".

Байбери стоит на узкой дороге, где только один мост через реку, достаточный для одного автомобиля. Из-за наплыва автобусов и туристических групп движение часто парализовано, а местные не могут добраться до работы или магазина.

По словам Чапмена, хуже всего – это поведение некоторых посетителей: "Люди останавливаются посреди дороги, фотографируются на частных дворах, оставляют мусор. Мы были вынуждены ввести ограничения".

Чтобы разгрузить трафик, парковку в центре села закрыли, а автобусам разрешили лишь короткие остановки для высадки и посадки пассажиров. Туристов просят приезжать в меньших автомобилях и уважать приватность местных жителей.

Эти меры, хоть и непопулярные среди туроператоров, позволили восстановить хотя бы частичную "гармонию" между жителями и посетителями.

Для многих жителей Байбери их село перестало быть домом и превратилось в декорацию для селфи.

Несмотря на трудности, Байбери остается одним из самых красивых мест Великобритании.

OBOZ.UA также рассказывал, почему стоит выбрать для осеннего путешествия город Страсбург.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.