Европейский городок, который прозвали "домом Рождества", стал хитом в соцсетях

Небольшой городок со сказочной атмосферой внезапно звездой социальных сетей, собирая миллионы просмотров и сохранений. Причина – идеальное сочетание средневековой архитектуры, ярких фасадов и рождественского настроения.

Пользователи Instagram и TikTok называют это место "домом Рождества". Речь идет о французском Кольмаре – городе, который будто сошел со страниц иллюстрированной сказки. Почему стоит посетить Кольмар, рассказало издание Express.

Кольмар во Франции уже давно считается популярным туристическим направлением. Его фахверковые дома, выстроившиеся вдоль каналов, аутентичные лавки, пивоварни с крафтовым пивом и уютные кафе с классической французской кухней привлекают путешественников со всего мира.

Город является частью региона Эльзас, расположенного на границе с Германией. В последние годы Кольмар получил новую волну популярности благодаря соцсетям. Его называют "французской Венецией", и он регулярно попадает в списки самых романтичных городов Европы.

Особым вниманием пользуется район бывших рыбаков – квартал с прибрежными фахверковыми домами, окрашенными в нежные пастельные цвета. Именно здесь лучше всего чувствуется история города, который когда-то был важным центром рыболовства.

Среди необычных достопримечательностей – собственная Статуя Свободы. Это 12-метровая копия знаменитого монумента, установленная в честь столетия со дня смерти скульптора Огюста Бартольди, который родился именно в Кольмаре.

В дождливую погоду город также не дает заскучать: здесь работает Музей игрушек, который одинаково увлекает и детей, и взрослых. А для тех, кто хочет увидеть город с другого ракурса, доступны лодочные прогулки по каналам – один из лучших способов оценить архитектуру и атмосферу Кольмара.

Впрочем, настоящая магия раскрывается зимой. В рождественский период город превращается в живую зимнюю сказку: рождественские ярмарки, тысячи огоньков на зданиях, альпийские деревянные домики с глинтвейном, сырами и традиционными блюдами. Именно этот сезон принес Кольмару неофициальный титул "рождественской столицы Европы".

Интересно, что город имеет и связь с Disney. Во время работы над мультфильмом "Красавица и Чудовище" (1991) аниматоры путешествовали по Эльзасу, ища вдохновение для провинциального городка, где живет Белль. Кольмар стал одним из образов, которые легли в основу сказочного стиля ленты.

Добраться до Кольмара удобнее всего через Париж, Страсбург или Лион. Поезд из Парижа занимает около 2 часов 20 минут, из Лиона – более трех часов.

Если же планируется короткое путешествие на выходные, лучшим вариантом станет Страсбург – дорога оттуда занимает примерно 45–50 минут. Кольмар все чаще становится пунктом в списке обязательных для посещения европейских городов.

