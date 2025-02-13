Где отпраздновать День влюбленных в Украине: топ романтических мест

Задумывались, как удивить свою половинку в этом году и организовать незабываемый вечер? Как насчет того, чтобы отправиться в небольшое совместное приключение? Ведь так важно время от времени отвлекаться от ежедневных забот и наслаждаться обществом самого дорогого человека. И совсем не обязательно тратить при этом кучу денег. Сегодня рассказываем об атмосферных локациях для вашего путешествия.

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Остров влюбленных, Тернополь

Располагается в парке имени Тараса Шевченко. Природная ячейка была создана искусственно, путем подсыпания грунта.

Говорят, что вода вокруг него может отобразить будущее. Зимой же, когда водоем покрывается льдом, до острова можно добраться пешком, что особенно нравится молодежи.

Здесь установили беседку, где мужчины назначают свидание, признаются в своих чувствах и делают предложения руки и сердца. Пары прикрепляют замки со своими именами к перилам мостика, а ключи обычно выбрасывают в пруд, чтобы никто не смог разъединить их союз.

Существует легенда, о прекрасной девушке Терна, полюбившей парня по имени Поль. Однако произошла трагедия – они оба погибли от вражеских стрел. Тогда влюбленных похоронили вместе и насыпали высокую могилу. Со временем река Серет разлилась и затопила поле. Но место их последнего упокоения осталось невредимым.

Итальянский дворик, Львов

Располагается во дворце Корнякта на площади Рынок. Аттракцию создали архитекторы Петр Барбон и Павел Римлянин по заказу богатого помещика.

Дворик, окруженный трехъярусной аркадой-лоджией, является типичным образцом ренессансной архитектуры. Здесь часто можно увидеть влюбленные пары или молодожен, которые фотографируются.

Королевское строение спроектировали таким образом, чтобы создать чувство уюта и конфиденциальности, отдаленного от городской суеты.

Также советуем прогуляться по центру, выпить местный кофе и сходить в шоколадную мастерскую.

Национальный дендрологический парк "Софиевка", Умань

Находится в Черкасской области в северной части города на улице Киевской .

Природную локацию основал магнат Станислав Щенсный Потоцкий в 1796 году и назвал её в честь жены Софии.

Военный инженер Людвиг Метцель создал топографический и архитектурный проект парка и руководил его строительством.

Аттракцию заложили на почти безлесной территории, которую пересекала река Каменка с оврагами и балками. Рельеф местности удачно был использован, хотя и без предварительного плана. Уже к концу работ на разных участках высадили местные и привезенные деревья и кустарники, а также возвели первые здания и украсили "Софиевку" скульптурами, в большинстве античными.

Локация славится множеством романтических уголков: от уютных беседок и гротов до фонтанов и Острова любви.

Лебединое озеро, Каменец-Подольский

Располагается на краю каньона реки Смотрич. Романтический парк был заложен ориентировочно в 1300 годах.

Когда-то ручей пересекал небольшой мост, называемый Бульварный или Банковский. Сегодня по одну сторону от него, справа, раскинулось небольшое озеро, где плавают белые лебеди, а по другую, слева – водоем с парой черных красавцев.

Также обустроили Аллею влюбленных. Кстати, дорожку выложили брусчаткой с орнаментом украинского свадебного рушника.

Обязательно сходите в Каменец-Подольскую крепость. Сооружение возвели примерно в XVI веке. Внешне она напоминает замок и как будто переносит туристов во времена рыцарей и прекрасных дам. Сейчас памятка входит в "7 чудес Украины".

Дворец Шенборнов, Карпаты

Располагается в Мукачевском районе Закарпатской области. Когда-то здание являлось резиденцией и охотничьим домом графов Шенборнов - крупнейших землевладельцев Закарпатья. Сегодня здесь находится санаторий.

Сооружение заложили в 1890-1895 годах в неоромантическом стиле. Вокруг него обустроили сад-дендрарий с декоративным озером.

Советуем сходить на экскурсию в каминный зал, библиотеку и прогуляться по территории.

А еще дворец и парк станут идеальным местом для романтической фотосессии.

Осталось определиться: оживленные города с уютными кафе и историческими достопримечательностями или тихие уголки природы, где царит гармония и спокойствие.

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