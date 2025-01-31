Топ стран, куда можно поехать зимой погреться на солнце

Холод пронизывает до костей, а солнце прячется за облаками. В такие моменты так хочется оказаться там, где царит вечное лето. Сегодня рассказываем о теплых направлениях, где можно согреться в самые морозные месяцы года. Так куда же отправиться на отдых – читайте ниже.

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Таиланд

Находится в Юго-Восточной Азии. На севере преобладает влажный тропический климат, в центре и юге субэкваториальный. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +28°C до +30°C. Береговая линия простирается более чем на 2400 километров.

Самый популярный курорт страны – Пхукет. Наиболее благоприятный период для поездки – с ноября по апрель. С мая по октябрь – сезон дождей.

Здесь находится около 30 пляжей. Любителям активных видов спорта рекомендуем отправиться на западные побережья, к примеру – Patong Beach. Туристы могут покататься на водных мотоциклах, заняться серфингом и дайвингом.

Поклонникам спокойного досуга рекомендуем отправиться на восточную часть города. Kata Beach отличается мягким песком и большими пальмами. Семьям с детьми отлично подойдет Karon Beach. Он имеет пологий спуск к морю.

Вечером сходите к башням Ват Арун – Храму Утренней Звезды с 79-метровой пагодой с разноцветной керамикой.

Куба

Находится в Латинской Америке в Вест-Индии. В стране преобладает тропический климат. С декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от +22°C до +26°C.

Чаще всего туристы выбирают Варадеро, который находится недалеко от столицы Гавана. Курорт отличается широкими пляжами, простирающимися на 22 километра. Путешественники могут заняться дайвингом, серфингом и покататься на параплане.

Если ищете девственную природу, направляйтесь в Кайо-Ларго. Остров известен цветами и лагунами. Еще один райский уголок – Тринидад. Здесь обитают редкие виды животных, в частности птица поп-гуань.

Советуем посетить Большой театр или, как его еще называют, Дворец Галисийского центра, построенный в 1838 году в стиле колониального барокко. Также предлагаем сходить в крепость Castillo de la Real Fuerza, построенную в 1577-м с целью защиты города от пиратов. Спустя время она служила губернаторской резиденцией и библиотекой.

Филиппины

Располагаются в Юго-Восточной Азии в западной части Тихого океана. Здесь преобладает тропический морской климат. С декабря по февраль – сухой сезон. Средняя температура воздуха колеблется от +28°C до +30°C.

Главное туристическое направление – Боракай. Самый популярный пляж – White Beach. Он защищен от ветра, а вода чистая и спокойная. Восточная часть острова безопасна для плавания у кораллового рифа, поэтому сюда часто приезжают ценители снорклинга и дайвинга.

Также советуем съездить в Миндоро, где желающие могут отправиться в сплав на каноэ и заняться парасейлингом.

Мечтаете искупаться в водопаде? Направляйтесь в Тамар и Тукуран – популярным фонтанам страны.

Рекомендуем отправиться в столицу Манила. Здесь находится Coconut Palace, который является резиденцией вице президента Филиппин. Здание построили с кокосовой пальмы: опоры, паркет, обои, светильники и люстры. Сооружение было возведено до приезда Папы Римского в XX веке.

Шри-Ланка

Находится в северной части Индийского океана. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +28°C до +30°C. С ноября по январь начинается сезон дождей, хотя для отдыха это не помеха.

Тем, кто планирует досуг недалеко от международного аэропорта, советуем отправиться в Бентот. Расположенный на западном побережье, курорт является идеальным местом для дайвинга. Здесь вы сможете увидеть морских черепах, акул, скатов и разнообразные виды рыб.

Поклонникам дайвинга рекомендуем отправиться в Хиккадуву, известному живописными коралловыми рифами.

Обязательно посетите Национальный парк Яла – бывшие городские угодья. Сегодня здесь располагается заповедник площадью 13 тысяч гектаров, обитают цейлонские леопарды, слоны, крокодилы, буйволы и т.д. Путешественники могут отправиться на сафари на джипах.

Несмотря на холод в Украине, есть множество стран, где можно согреться под ярким солнцем. Не ждите лето, отправляйтесь в путешествие!

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