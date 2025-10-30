Где насладиться летней жарой в ноябре: названо направление для отпуска

Когда начинаются первые морозы, а небо покрывается серыми облаками, многие мечтают убежать туда, где еще царит лето. И такая возможность действительно есть. Можно оказаться в городе, где в ноябре температура достигает комфортных +23 °C, а вместо дождя ждут солнце, специи и шум восточных базаров.

Это – Марракеш, столица Марокко, одно из самых ярких направлений для осеннего отпуска. Древний город на севере Африки привлекает путешественников теплом, историей и особой атмосферой, в которой смешались арабские, берберские и европейские традиции. Детали рассказало издание Express.

В ноябре Марракеш радует погодой, больше напоминающей европейское лето: днем +22...+24 °C, теплые вечера, чистое небо. Добраться просто: прямые рейсы из многих европейских городов занимают менее четырех часов, а цены на билеты и жилье вполне доступны.

Отели предлагают высокий уровень сервиса, и даже пятизвездочный отдых здесь стоит значительно дешевле, чем на большинстве средиземноморских курортов.

Путешественники могут:

подняться на воздушном шаре над пустыней и увидеть восход солнца над горами Атласа ;

и увидеть ; покататься на верблюдах или принять участие в кулинарном мастер-классе , научившись готовить традиционный тажин;

, научившись готовить традиционный тажин; посетить легендарные достопримечательности – дворец Бахия, мечеть Кутубия, древнюю Медину и никогда не спящую площадь Джема-эль-Фна.

Путешественники, которые уже посетили город, оставляют разные отзывы. Одни восхищаются его культурой, архитектурой и атмосферой, другие признают, что хаотичные улочки Медины могут быть несколько утомительными.

Стоит быть осторожными в исторических районах и на пляжах, не носить большие суммы денег и ценные вещи, а также пользоваться только официальными гидами, которые имеют соответствующее удостоверение.

