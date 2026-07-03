Где находятся самые чистые пляжи в мире: топ-5 стран

Самые чистые пляжи в мире выбирают не только по прозрачной воде и красивым пейзажам, но и по международным экологическим стандартам. Один из самых известных ориентиров для туристов – сертификат Blue Flag, который получают пляжи с чистой водой, безопасной инфраструктурой, надлежащим уходом и ответственным отношением к окружающей среде.

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Для путешественников такая награда означает, что пляж должен соответствовать ряду требований: от качества воды и безопасности до доступности, чистоты территории и экологической информации для отдыхающих. Сертификация пересматривается ежегодно, поэтому страны должны постоянно поддерживать высокий уровень своих курортов. В 2026 году в первую пятерку вошли Испания, Греция, Турция, Италия и Португалия.

Испания

Испания возглавляет рейтинг стран с наибольшим количеством пляжей, отмеченных знаком "Blue Flag". В 2026 году таких пляжей здесь насчитывается 676.

Страна имеет огромную береговую линию – от северного побережья Кантабрийского моря до средиземноморских курортов, Коста-Бравы, Майорки и Ибицы. Именно поэтому Испания давно считается одним из самых популярных пляжных направлений Европы.

Среди известных пляжей – Бурриана в городе Нерха на юге страны. Это пляж с темно-золотистым песком, зонами для дайвинга, прокатом шезлонгов и набережной с кафе, ресторанами и магазинами. Его часто выбирают те, кто хочет совместить чистое море с комфортной курортной инфраструктурой.

Греция

Второе место занимает Греция, где 624 пляжа имеют сертификат Blue Flag. Особенно много таких мест на Крите и в регионе Халкидики.

Греческие пляжи привлекают и своим разнообразием: здесь есть широкие песчаные побережья, небольшие бухты, пляжи возле курортных городов и спокойные места для семейного отдыха.

Один из примеров – пляж Кампуди возле Уранополиса. Он разделен на несколько участков и известен пологим входом в воду, удобным доступом и условиями для отдыха с детьми. Такие пляжи особенно ценят туристы, которые ищут чистое море без ощущения дикой или запущенной инфраструктуры.

Турция

Турция занимает третье место с 580 пляжами, отмеченными знаком "Blue Flag". Ее сильная сторона – сочетание крупных курортных зон, доступного сервиса и живописного побережья.

Особенно выделяется провинция Анталия, где расположена значительная часть сертифицированных пляжей страны. Турция активно развивает не только гостиничные пляжи, но и общественные зоны со свободным входом, что делает чистое побережье более доступным для большего числа людей.

Среди популярных вариантов – пляж Клеопатра. Он подходит для семейного отдыха, имеет удобный доступ к воде, водные развлечения и прогулочную зону рядом.

Италия

В Италии насчитывается 525 пляжей, удостоенных сертификата Blue Flag. Итальянское побережье очень разнообразно: от Лигурийской Ривьеры до Калабрии, Сардинии, Сицилии и Адриатического моря. В 2026 году в стране появились новые сертифицированные пляжи, в частности в Лигурии и Калабрии.

Лигурия традиционно остается одним из лидирующих регионов по количеству отмеченных пляжей. А Калабрия, южный регион на "носке" итальянского сапога, постепенно укрепляет свою репутацию направления для чистого и спокойного морского отдыха.

Португалия

Пятое место занимает Португалия с 396 пляжами Blue Flag. Страна известна не только пляжами Алгарве, но и Атлантическим побережьем, где море часто выглядит более диким и просторным, чем на классических средиземноморских курортах.

Особенно символичным для Португалии стал пляж Мира на Атлантическом побережье. В 2026 году он вновь получил Blue Flag и сохранил уникальное достижение – сертификацию на протяжении 40 лет подряд.

Среди самых популярных направлений по-прежнему остается Алгарве, где сосредоточено большое количество сертифицированных пляжей. Также выделяются Азорские острова — архипелаг с чистым океаном, вулканическими пейзажами и менее массовым туризмом.

Почему Blue Flag важен для туристов

"Blue Flag" не означает, что пляж автоматически будет безлюдным или самым дешевым. Но эта награда показывает, что место соответствует международным стандартам качества, безопасности и экологического ухода.

Для туриста это удобный ориентир при планировании отпуска. Если пляж имеет Blue Flag, можно ожидать более чистой воды, ухоженной территории, понятной инфраструктуры, информации для отдыхающих и базовых условий безопасности.

Именно поэтому Испания, Греция, Турция, Италия и Португалия остаются среди лучших стран для пляжного отдыха. Они сочетают красивые побережья с системным подходом к чистоте, сервису и защите окружающей среды.

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