Где можно путешествовать почти без денег: названы 7 стран

Цены стремительно растут по всему миру и вот уже немало туристов задумываются, а удастся ли в этом году организовать интересный отпуск? Эксперты по путешествиям говорят, что ставить крест на планах на отдых не стоит, зато время обратить внимание на страны, где туристические услуги стоят умеренных денег.

Издание Travel and Leisure убеждает: если не принимать во внимание расходы на авиабилеты, длительное путешествие в определенные страны может даже помочь сэкономить средства. Поэтому его авторы собрали список из семи стран, где можно комфортно прожить менее чем на 30 долларов в день, учитывая жилье, питание и развлечения.

Лаос

В то время как Вьетнам и Таиланд всегда в центре внимания путешественников в Юго-Восточную Азию, Лаос часто остается в тени. Возможно, причина в том, что страна не имеет выхода к морю. Тем не менее, туристы, которые решат посетить ее, будут вознаграждены видами гор, буддийскими монастырями, живописными реками и низкой стоимостью жизни.

В Луангпхабанге вполне реально найти гостевые дома стоимостью менее чем за 20 долларов за ночь. А днем любоваться французской колониальной архитектурой и посещать пекарни, где десерты стоят менее 4 долларов. Для максимальной экономии выбирайте уличную еду: суп с лапшой или традиционный рис обойдутся примерно в 1 доллар за порцию.

Непал

Путешественники любят заезжать в эту страну, путешествуя по Северной Индии. В столице, Катманду, можно найти едва ли не самые дешевые варианты проживания – отели в районе Тамель часто предлагают номера по цене до 20 долларов. А вот желающим увидеть Гималаи стоит отправиться автобусом в Покхару: поездка в комфортабельном транспорте с кондиционером будет стоить около 10 долларов. Среди местных блюд особого внимания заслуживают момо (пельмени), порция которых стоит меньше доллара.

Индонезия

Отдых на популярном острове Бали остается относительно доступным, однако другие части страны предлагают более низкие цены. За ними стоит отправиться на Суматры или Яву. А на острове Ломбок можно вообще остановиться в трехзвездочном отеле примерно за 19 долларов за ночь. Питаться туристам советуют в заведениях для местных. Здесь можно заказать наси-горен (рис с мясом и яйцом), менее чем за 2 доллара.

Таиланд

Хотя Таиланд уже не является тем ультрабюджетным раем, каким был когда-то, здесь все еще легко найти дешевое жилье и еду. Самые выгодные предложения стоит искать на севере, в прохладных горах, а не на южных островах. Например, в Чиангмае частная комната в гостевом доме обойдется менее чем в 20 долларов. Обед в хорошем тайском ресторане обычно стоит около 8 долларов, тогда как на ночных рынках поесть можно всего за 2 доллара.

Вьетнам

Эта страна стабильно занимает первые места в рейтингах бюджетного туризма. Кроме низких цен, Вьетнам привлекает невероятной береговой линией. В городе Халонг, расположенном на берегу одноименного залива, туристы могут насладиться и снорклингом, и скалолазанием. При этом вариантов размещения Халонга множество – от хостелов до гостевых домов за 15 долларов в сутки. Перекусить после экскурсий можно сэндвичем бань-ми за доллар или тарелкой фо примерно за три.

Филиппины

Дорога на Филиппины может быть длительной и дорогой, но на месте путешественников ждет очень умеренный уровень расходов. Даже на таких островах, как Сиаргао, известный своей серф-культурой, можно найти жилье за 30 долларов или даже дешевле. После активного отдыха на волнах обязательно попробуйте что-то из местной кухни, например курица адобо, будет стоить несколько долларов. Любителям западных блюд, например паста ручной работы, придется потратиться больше – порция обойдется примерно в 10 долларов.

Индия

Индия предлагает широкие возможности для длительного пребывания благодаря дешевому жилью и доступной кухне. Частный номер в центре Нью-Дели будет стоить около 19 долларов за ночь. Уличная еда, как и билет на поезд в вагонах экономкласса, обойдется примерно в 3 доллара. И при этом к вашим услугам вся огромная древняя культура этой удивительной страны.

