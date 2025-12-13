Это 1 из 10: почему не стоит ехать в отпуск на Мальту зимой

Маленькая островная страна Мальта, расположенная между Италией и Северной Африкой, давно считается одним из лучших европейских направлений для отдыха. Теплая погода сохраняется здесь даже зимой, удачно сочетаясь с выгодными ценами низкого сезона.

Видео дня

Однако далеко не все любители путешествий считают Мальту хорошим выбором для зимнего отпуска. Издание Mirror собрало все, что может пойти не так, если вы отправитесь на остров греться под низким солнцем.

Погода

В зимние месяцы (ноябрь–февраль) погода на Мальте довольно изменчива. Можно ожидать как кратковременных периодов яркого солнца, так и ливней, гроз, а также сильных ветров. Несмотря на такой переменный характер погоды в целом, температура воздуха в зимние месяцы здесь может достигать комфортных +17...+20°C, что делает прогулки приятными. Но придется везде носить с собой свитер и дождевик на случай резкой смены условий.

Солнечные ванны

Принимать солнечные ванны на Мальте в конце осени и даже зимой вполне реально, если погода позволяет. Однако стоит иметь в виду, что температура воздуха даже в самые теплые часы суток остается довольно прохладной (в районе +17°C). В сочетании с порывами ветра и возможным дождем это может сделать процесс "загорания" не таким комфортным, как летом.

Купание в открытых бассейнах (без подогрева)

Купание в открытых бассейнах зимой может быть крайне неприятным опытом. Вода в них, как правило, ощутимо холоднее воздуха и может прогреваться только до +15°C. Даже для закаленного туриста погружение в такую воду может стать настоящим шоком для организма. Если вы планируете плавать, стоит выбирать отель, который предлагает качественный крытый бассейн с подогревом.

Джакузи

Джакузи и горячие ванны в отелях в зимний период становятся настоящим спасением. После прохладной погоды или ветра возможность понежиться в теплой воде является большим плюсом. Следует быть готовым к тому, что такие зоны будут пользоваться большой популярностью, и не всегда будет возможность насладиться теплой водой в одиночестве.

Отдых на пляже

Мальтийские пляжи вблизи отелей часто могут состоять из известняка или скалистых участков, а не из классического песка. Кроме того, вода в море зимой не намного теплее, чем в открытых бассейнах. Поэтому, хотя вы можете сидеть на берегу и наслаждаться видом, это вряд ли будет соответствовать вашим ожиданиям от средиземноморского пляжного отдыха.

Посещение туристических объектов

Одним из главных преимуществ зимнего отдыха является значительное уменьшение количества туристов. Это позволяет без спешки и толпы посещать исторические памятники и популярные локации (например, тематические парки или музеи). Вы сможете свободно передвигаться и спокойно наслаждаться достопримечательностями, что обычно невозможно в разгар сезона.

Питание и атмосфера

Зимой атмосфера как в отелях, так и в местных заведениях становится намного спокойнее. Даже в отелях с системой "все включено" исчезают очереди и суета, присущие высокому сезону. Уменьшение количества гостей дает возможность без спешки наслаждаться ужином и получать более внимательное обслуживание.

Цены и финансовая выгода

Зимний период (низкий сезон) предлагает невероятно выгодные цены как на проживание, так и на авиаперелеты на Мальту. Общая стоимость путевки и входных билетов в туристические объекты значительно снижается и это обеспечивает отличное соотношение цены и качества. Поэтому, если вы готовы пожертвовать пляжным отдыхом, философски отнестись к переменчивой погоде и сосредоточиться на исследовании местной культуры, то этот остров на самом деле может стать для вас неплохим выбором.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 европейских городов могут похвастаться лучшими рождественскими ярмарками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.