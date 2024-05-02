Похоже на конструктор Lego. Как выглядит необычный город в Европе, который называют дешевой альтернативой Амстердаму

Небольшой город Зандам, расположенный рядом с Амстердамом, Нидерланды, выглядит так, будто он создан из конструктора Lego. Его странные формы и яркие цвета навеивают сказочную атмосферу. Именно этот город в начале строительства конструировали под мельничный центр, но сейчас здесь могут провести свой отпуск туристы.

Особенностью домиков под названием Zaan houses является их цветовая гамма, ведь в любой оттенок покрасить их невозможно – только в тонны зеленого. Лишь иногда, чтобы акцентировать детали, можно добавить желтый или голубой. Американский фуд и тревел-блогер Джеймс Эндрюс рассказал в своем видео на YouTube об интересных местах и особенностях Зандама.

Он заявил, что город не менее интересен, чем сам Амстердам, но несколько бюджетнее, ведь гостиничный номер ему обошелся в гораздо меньшую стоимость. В частности, в столицу регулярно ходят поезда со станции Зандам, а эта поездка занимает примерно 12 минут.

В городе даже сохранились те же исторические ветряные мельницы под названием Зансе-Сханс. Стоит отметить, что район, в котором они расположены жилой, а за состоянием деревянных ветряков ухаживают.

"Этот город кажется гораздо менее туристическим по сравнению с тем, что я видел в Амстердаме. Он выглядит как более локальное место", – поделился блогер своими наблюдениями.

Стоит отметить, что разноцветный именно исторический центр, а все, что расположено за его пределами, имеет более-менее классическую нидерландскую архитектуру. Одним из самых масштабных сооружений в Зандаме является гостиница Inntel, которая была построена в стиле, соответствующем цветовой гамме "старого" города.

"После завершения строительства в 2010 году отель Inntel мгновенно стал достопримечательностью и символом города. 12-этажное здание легко вписывается в местность, но одновременно смело отличается. Отель является современной репродукцией синего дома, который нарисовал Клод Моне, когда художник проводил время в Зандами. Это действительно красивое здание, которое можно посетить в любое время суток", – рассказал блогер.

Он отметил, что погода в Зандаме меняется несколько раз в день и она непредсказуема, поэтому стоит на это обращать внимание, планируя свою поездку.

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