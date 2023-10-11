Едем во Львов: заведения, которые следует посетить

Львов известен своими старинными постройками, величественными соборами и уютными улочками, однако это не единственная прелесть знаменитого города. Этот уголок привлекает не только любителей достопримечательностей и культурного отдыха, но и является центром украинского гастротуризма. Вы просто не сможете прогуливаться среди этой красоты и не зайти в одно из многочисленных заведений питания. Соблазнительные ароматы кофе, сладостей и других блюд так и будут вас привлекать.

Если вы любите вкусно поесть и всегда хотите попробовать что-то новенькое, то эта статья именно для вас. Мы выбрали Топ-5 заведений Львова, которым есть чем вас удивить.

36По

Первое, что поражает – это разнообразие выбора пива собственного производства. Его здесь варят по традиционным немецким и бельгийским рецептам на лучшем оборудовании "Kaspar Schulz".

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Рекомендуем пробовать хмельной напиток в сопровождении вкусных блюд современной украинской кухни.

Кроме вкусовых рецепторов, удовольствие получат ваши глаза и уши, ведь в ресторане создан неповторимый интерьер. Здесь повсюду растут цветы, в самом высоком аквариуме Украины плавают удивительные рыбки, а необычное прозрачное фортепиано умеет самостоятельно играть более 5 тысяч произведений. Кстати, кофе в 36По готовят в эксклюзивной золотой кофемашине, которых существует только 3 в мире.

Также в заведении есть детская комната и оригинальная "едущая крыша". В таком ресторане вы еще не бывали.

Ресторация Бачевских

Настоящая кухня Львова в богатстве цветов и вкусов.

Если хочется узнать, как принимают самых дорогих гостей в Галиции, вам однозначно сюда. Каждый день с 8 до 11 часов утра здесь можно позавтракать в атмосфере роскоши по системе шведский стол. Выбор очень велик, есть можно вволю и даже почувствовать себя настоящим аристократом, выпив бокал шампанского.

Для обедов и ужина созданы разные тематические залы. Советуем выбрать "Оранжерею", где живут попугаи. Вкушать блюда вы будете под аккомпанемент арфы, виолончели или фортепиано. Также в заведении представлен широкий ассортимент авторских наливок. Здесь вы узнаете много интересных и малоизвестных фактов по истории Львова. А на 1-м этаже есть магазин оригинальных вкусностей, напитков и сувениров.

Очень высокая кухня

Идеальный выбор для любителей неожиданностей. Необычное заведение удивит даже самых взыскательных гостей. Здесь нет ни официантов, ни меню, а заказ у вас примет повар, который уточнит ингредиенты, из которых вы хотели бы отведать блюдо, его размер и цену. То есть, до самой подачи вы не будете иметь представления, что именно вам подадут. Но поскольку кухня открыта, вы сможете подсматривать за процессом приготовления.

В ресторане очень красивое и эстетическое оформление зала с клетками для птиц и книжными диванами. А из гигантских колонок звучит музыка из виниловых пластинок.

В этом заведении одна из самых атмосферных террас в городе. Столики расположены на крыше в прозрачных шарах, где вы сможете наслаждаться своим особым блюдом, любоваться городом и не бояться, что вас неожиданно застанет львовский дождь.

Пятое подземелье

Это заведение, как машина времени, отнесет вас на несколько веков в прошлое вплоть до времен Средневековья. Расположенный на площади Рынок в подземельях древнего дома 16-го века, ресторан имеет несколько тематических залов, каждый со своей изюминкой: "Меч избранного", "Свободный престол" и "Дракон жадности".

Меню вам запомнится не только вкусом, но оригинальной подачей. К примеру, мясо подают в большой глиняной кружке с дымоходом и раскаленным углем. К коронным блюдам ресторана можно отнести мясо на камне, пирог Веллингтон с телячьей ветчиной, сыр с травами, завернутый в Вонтонские обертки и обжаренный на раскаленной сковороде.

Официанты одеты в средневековые костюмы, интерьеры тоже напоминают об эпохе рыцарских времен. Здесь вы можете почувствовать себя королем Артуром, попытавшись вытащить меч из камня и даже сделать фото в короне на троне.

Атляс

Роскошная гостиница в самом сердце Львова, которая разместилась в здании, которому уже более 100 лет. Помимо уютных номеров здесь вы найдете атмосферный ресторан с интересной историей.

Еще в начале XX ст. в этом помещении действовало одноименное чрезвычайно популярное заведение. Это была кнайпа, где часто собиралась вся львовская богема. При входе на стене справа все еще висят правила поведения в заведении. Эти остроумные формулировки принадлежат одному из давних владельцев "Атляса" Эдварду Талерскому, который ввел первый платный туалет в городе. Кто хотел в туалет, говорил, что "идет к господину Эдзя". Во Львове до сих пор так говорят.

Сейчас здесь есть пять залов с разной тематикой: артзал "Рыцарский", "Серый", "Белый", "Зеленый" и "Бочковый", где вместо кресел – бочки. В меню – галицкие вкусности в авторской подаче, блюда европейской, польской и украинской кухонь. А изюминкой ресторана является хот-стоун меню.

Завершая наше путешествие по вкусным локациям по Львову, следует сказать, что этот город поразит вас не только атмосферой, но и гастрономическими жемчужинами. Посетив Топ-5 заведений, которые мы искренне рекомендуем, вы получите незабываемые впечатления и сохраните воспоминания о вкусе Львова на долгое время.

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