Едем покорять Альпы: топ горнолыжных курортов

Думаете, куда отправиться в зимний сезон? А как насчет снежных вершин и ледников, достигающих небес? Сегодня рассказываем о локациях с бесконечными возможностями для катания и широким выбором зимних развлечений. И так, какие же аттракции считают раем для ценителей лыжного спорта – читайте ниже.

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Церматт, Швейцария

Расположен на высоте более 1600 метров над уровнем моря в центре Альпийской горной системы. Сюда приезжают не только сноубордисты и лыжники, но и поклонники скалолазания.

Самая большая вершина в регионе – Маттергорн (4478). Ее считают самой красивой в мире. Общая протяженность маршрутов достигает 360 километров. Также здесь установили около 60 подъемников: фуникулеры, гондолы, кресельные подъемники, бугели и горную железную дорогу.

Трассы курорта характеризуются средним и высоким уровнем сложности. Однако здесь работают специальные школы, где учат новичков. Для них идеально подойдут маршруты в районе Зуннегга. Для любителей heliskiing здесь предлагают вертолетную транспортировку в горы, где путешественники спустятся по нетронутым склонам.

Кстати, снег здесь не тает весь сезон, а на леднике можно кататься даже летом.

Также здесь есть и другие виды развлечений: теннис, боулинг, дельтапланеризм, кинотеатр, сауны, джакузи и музей.

Червиния, Италия

Располагается в долине Аоста на высоте 2050 метров над уровнем моря. Вокруг комплекса находятся тысячники Монте-Роза (4634), Брайтхорн (4160), Кастор (4228) и Маттегорн (4478). Самая высокая зона для катания располагается на леднике Плато-Роза (3489). Здесь обустроили трассы разной сложности. А еще здесь объединенная система подъемников. Поэтому можно спускаться на лыжах и в швейцарском Церматте. Для сноубордистов здесь построили сноу-парк с трамплинами, дорожками для кросса и зоной для фристайла. Также здесь есть каток. А еще туристы смогут заняться теннисом, боулингом и посетить водные процедуры в спортивном комплексе с джакузи и саунами. Советуем сходить в самый высокогорный музей Европы на Плато-Роза. Здесь можно увидеть старинные предметы быта и коллекцию фотографий. Кстати, если поедете в канун Нового года, застанете шествие с факелами и пиротехническое шоу. Во время празднования, туристов угощают горячим шоколадом и глинтвейном.

Ла-Плань, Франция

Расположен в горах Савойского региона во французских Альпах на высоте от 1250 до 3250 метров над уровнем моря. Считают, что на курорте находится одна из самых больших территорий для катания в мире. А все из-за подъемника Вануаз Экспресс, соединяющего Ла-Плань с Лез-Арк. Он способен преодолеть 3 километра всего за 4 минуты. Также здесь работают лыжные школы для детей и взрослых. А местные инструкторы могут устроить мастер-класс на спуске вне трассы. Советуем посетить станцию Белль Плань (2050). Она характеризуется отсутствием автомобильного движения, многочисленными подъемниками и переходами. Сначала может показаться, что это совсем другая планета. Что касается других развлечений. Здесь можно позаниматься в фитнес-центре, сходить в кинотеатр или на каток и поиграть в боулинг.

Мэрибель, Франция

Расположен в средней части региона Три Долины на высоте от 1450 до 1700 метров над уровнем моря. Курорт состоит из 4 поселков. В центральной части города находится начальная зона всех подъемников. Также здесь находится большой спортивный комплекс, Олимпийский каток, кинотеатры и обсерватория с планетарием. Если ищете более бюджетный вариант, направляйтесь в Марибель-Виллаж. Тем, кто стремится к роскоши, советуем ехать в Мерибель-Моттаре. Локация славится одной из самых разветвленных сетей подъемников в Альпах. Здесь установили более 60 современных подъемников, среди которых бугельные, кресельные и канатные дороги. Они непрерывно транспортируют до 65 тысяч лыжников в час.

Кортина-д'Ампеццо, Италия

Город в регионе Венето в провинции Беллуно. Он находится в так называемой природной чаше, что делает локацию защищенной от ветров.

Здесь размещено 7 основных зон для катания, связанных с разветвленной системой подъемников. Их общая протяженность составляет 140 километров, из которых 74 – среднего уровня сложности и 7 – для профессионалов. А еще здесь есть участки, где можно спускаться в ночное время.

Для туристов с опытом рекомендуем выбирать Ра-Валлес и Форчелла-Стауниес. Их высота превышает более 2000 метров над уровнем моря.

Также здесь есть и другие развлечения: каток, керлинг, конные прогулки, езда на собачьих упряжках, гольф и т.д. А еще в Кортина-д'Ампеццо находится олимпийский ледовый стадион.

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