Бюджетные горнолыжные курорты Европы

Последние годы зимний отдых в горах стал более доступным, чем когда-либо раньше. Остается выбрать локацию и отправиться в путешествие. Где же искать незаоблачные цены — рассказываем ниже.

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Банско, Болгария

Расположен в Благоевградской области на высоте 936 метров над уровнем моря. Поселок находится у подножия массива Пирин. Сезон длится с декабря по апрель.

Из интересного: курорт входит в Национальный природный парк, который занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь есть широкий выбор трасс для любого уровня подготовки – от начинающих до профессионалов. В комплексе обустроили 15 современных подъемников: скоростные гондолы, а также удобные кресельные и бугельные подъемники. Общая протяженность дорог составляет более 75 км.

Кстати, утром и вечером здесь проверяют состояние снежного покрова, в частности, перед открытием и после закрытия.

За ski-pass на 3 дня придется заплатить около €83. Дети, студенты и пенсионеры – €69.

Пояна-Брашов, Румыния

Расположен в одноименном районе у подножия горы Постевара на высоте более 1030 метров над уровнем моря. "Солнечную лужайку" окружают хвойные леса. Сезон длится с декабря по март.

Здесь обустроили 11 трасс разной степени сложности: для слалома, скоростного спуска и т.д. Общая протяженность достигает около 15 километров. Также здесь функционирует 9 подъемников. Путешественникам разрешено кататься в любое время суток, даже ночью.

Ski-pass на 3 дня обойдется ориентировочно в €92, для детей — в €48.

Ясна, Словакия

Находится в Низких Татрах в Демановской Долине. Сезон длится с декабря по апрель.

На территории построили 33 трассы: 5 черных, 14 красных и 14 синих. А еще 18 подъемников: кресельные, бугельные и кабинные. Здесь туристы смогут арендовать лыжное снаряжение и инвентарь.

За ski-pass на 3 дня придется заплатить примерно €190, дети – €130, пенсионеры и студенты – €152. Кстати, в 14 километрах отсюда размещается город Липтовский Микулаш. Он может похвастаться горнолыжным комплексом и одним из крупнейших аквапарков в Центральной Европе.

Шпиндлерув-Мельница, Чехия

Располагается в районе Трутнов Краловоградецкого края у подножия горного массива Крконоше. Это единственный курорт страны премиумкласса. Он расположен на 3 вершинах: Медведин (1235), Горные Мисечки (1040) и План (1198). Сезон начинается в декабре, а заканчивается в апреле.

Здесь построили 16 подъемников и проложили 20 трасс. Обратите внимание, канатная дорога работает с 8:30 до 16:00.

Также здесь доступно множество развлечений: рестораны, дискотеки, ночные клубы, кинотеатры, крытые бассейны, теннис, фитнес-центры.

Ski-pass на 1 день обойдется ориентировочно в €64, дети – €45, студенты и пенсионеры – €50.

Копаоник, Сербия

Находится южнее Белграда на высоте 1700 метров над уровнем моря. Самая высокая точка горного массива – Пик Панчича (2017).

Кроме спусков для лыжников и сноубордистов, на курорте есть специальные детские зоны. Поэтому малыши постоянно находятся под наблюдением опытных инструкторов. Здесь проложено более 70 км трасс.

Тем, кто любит вечернее катание, рекомендуем выбрать освещенное направление "Мало Озеро".

Кстати, искусственная система снега покрывает около 97% склонов. Здесь построили 24 подъемника, в частности, четырех- и шестиместные и бугельные.

А еще здесь находится парк, где можно понаблюдать за внутренними и международными соревнованиями.

Ski-pass на 3 дня с 15 ноября по 19 декабря будет стоить около €72, дети – €50, пенсионеры – €60. Обратите внимание, дальше цены будут расти.

Пора планировать зимние развлечения! Почувствуйте адреналин, быстроту и свободу на "белых" вершинах Европы.

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