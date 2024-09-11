'Едем на охоту': грибные места Украины

Для опытных грибников не секрет, где прячутся самые вкусные опята и маслята. Сегодня мы поделимся тайными грибными локациями! Где эти уголки – читайте ниже.

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Карпаты

Горные вершины являются настоящим раздольем для любителей "тихой охоты". Густые леса, богатые влажной и плодородной почвой, создают идеальные условия для роста разнообразных грибов: от подберезовиков до лисичек.

Вот где действительно растет множество видов деликатесов, так это Сколевские бескиды. Особенно в окрестностях сел Оров, Орявчик, Тухля и Гребенное.

Кривопольский перевал славится доступностью, сразу у дороги можно найти добычу. Добраться сюда можно по трассе Р24 Ворохта — Верховина.

Также советуем подняться на горную долину Дуконя, где "царствуют белые". Но имейте в виду, что она находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

А еще рекомендуем поехать к Дземброне, где также водится немало любимых "вкусосняшек".

Житомир

В области преобладают как смешанные, так и хвойные леса. Они располагаются вдали от промышленных зон, поэтому здесь безопасно собирать урожай. В регионе водятся опята, грузди, рыжики, маслята и т.д. Самые популярные направления:

Олевский район, село Словечное Коростышевский район Овручский район, поселок городского типа Новая Боровая Малинский район, село Иршанск Народицкий район

Львовская область

В лесах Львовщины больше всего грибов можно найти в окрестностях сел Дубина, Сходница и Славское. А еще они растут в Лихоборе, расположенном вблизи горы Пикуй. В этих краях чаще всего встречаются подосиновики, подберезовики, опята и белые. Кроме того, стоит упомянуть о Раковце и Красивке, которые находятся недалеко от Львова. Эти места также популярны среди грибников.

Волынь

В области можно не только собрать лесные деликатесы, но и купить их. Но, если любите тихую охоту, вот несколько локаций:

Любомльский район. Лесники отмечают, что именно здесь грибы появляются самыми первыми. Особенно в окрестностях Полапы. Маневицкая община. Село Розничные вблизи Колки – еще одно популярное место среди грибников. Староживовский район: Буцинская горка также известна грибными полянами. Находится недалеко от Ратновской трассы.

Киевщина

Хотя многие и покупают грибы в магазинах, настоящее удовольствие найти их самостоятельно. Даже вблизи Киева есть немало грибниц. В самые популярные локации Киевской области входят:

Клавдиево-Тарасово (Бучанский район) Старое (Бориспольский район) Дымер (Вышгородский район) Ясногородка (Фастовский район) Рокитное (Белоцерковский район) Любимовка (Вышгородский район) Тараща (Белоцерковский район) Боденьки (Вышгородский район)

Если не хотите тратить много времени на дорогу, то и вблизи столицы есть грибные лужайки, например, в Пуще-Водице. Также грибники часто выбирают западное направление, в частности, Житомирское и Бородянское. В них входят окрестности сел Комаровка, Загальцев и Песковки.

Черкассы

В области преобладают большие лесные массивы. В частности Бучацкое лесничество близ Канева богато разнообразными грибами: белыми, польскими и сыроежками. Возле Копанов можно найти опята, а в молодых хвойных пущах возле Межирича — маслята.

А еще рекомендуем поехать в Уманский район. Больше всего деликатесов можно найти в Синицко-Паланском лесу. Здесь растут грузди, шампиньоны, лисички, поддубники. Окрестности сел Городецкое и Громы считают лучшими местами для сбора.

Чернигов

Грибы растут на всей территории Черниговщины. Больше всего их водится в Корюковском, Городнянском, Новгород-Северском и Репкинском районах. На юге области "урожай" не так богат, но и здесь можно собрать целую корзину, особенно в дубовых насаждениях. Но учитывая ситуацию в Черниговской области, связанную с постоянными атаками российскими оккупантами, следует позаботиться о своей безопасности и собирать грибы в более отдаленных от боевых действий регионах.

Днепропетровская область

В лесах Днепропетровщины чаще всего встречаются маслята, лисички, опята, сыроежки и, конечно, любимые всеми белые. Вот куда можно поехать на "охоту":

Котовск. Царичанка. Могилев.

Кстати, в населенные пункты курсирует общественный транспорт.

Собирайте только те грибы, в которых вы уверены. И, конечно, не забудьте взять с собой острый нож, корзину, аптечку и компас.

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