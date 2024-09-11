"Едем на охоту": грибные места Украины
Для опытных грибников не секрет, где прячутся самые вкусные опята и маслята. Сегодня мы поделимся тайными грибными локациями! Где эти уголки – читайте ниже.
Карпаты
Горные вершины являются настоящим раздольем для любителей "тихой охоты". Густые леса, богатые влажной и плодородной почвой, создают идеальные условия для роста разнообразных грибов: от подберезовиков до лисичек.
Вот где действительно растет множество видов деликатесов, так это Сколевские бескиды. Особенно в окрестностях сел Оров, Орявчик, Тухля и Гребенное.
Кривопольский перевал славится доступностью, сразу у дороги можно найти добычу. Добраться сюда можно по трассе Р24 Ворохта — Верховина.
Также советуем подняться на горную долину Дуконя, где "царствуют белые". Но имейте в виду, что она находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря.
А еще рекомендуем поехать к Дземброне, где также водится немало любимых "вкусосняшек".
Житомир
В области преобладают как смешанные, так и хвойные леса. Они располагаются вдали от промышленных зон, поэтому здесь безопасно собирать урожай. В регионе водятся опята, грузди, рыжики, маслята и т.д. Самые популярные направления:
- Олевский район, село Словечное
- Коростышевский район
- Овручский район, поселок городского типа Новая Боровая
- Малинский район, село Иршанск
- Народицкий район
Львовская область
В лесах Львовщины больше всего грибов можно найти в окрестностях сел Дубина, Сходница и Славское. А еще они растут в Лихоборе, расположенном вблизи горы Пикуй. В этих краях чаще всего встречаются подосиновики, подберезовики, опята и белые. Кроме того, стоит упомянуть о Раковце и Красивке, которые находятся недалеко от Львова. Эти места также популярны среди грибников.
Волынь
В области можно не только собрать лесные деликатесы, но и купить их. Но, если любите тихую охоту, вот несколько локаций:
- Любомльский район. Лесники отмечают, что именно здесь грибы появляются самыми первыми. Особенно в окрестностях Полапы.
- Маневицкая община. Село Розничные вблизи Колки – еще одно популярное место среди грибников.
- Староживовский район: Буцинская горка также известна грибными полянами. Находится недалеко от Ратновской трассы.
Киевщина
Хотя многие и покупают грибы в магазинах, настоящее удовольствие найти их самостоятельно. Даже вблизи Киева есть немало грибниц. В самые популярные локации Киевской области входят:
- Клавдиево-Тарасово (Бучанский район)
- Старое (Бориспольский район)
- Дымер (Вышгородский район)
- Ясногородка (Фастовский район)
- Рокитное (Белоцерковский район)
- Любимовка (Вышгородский район)
- Тараща (Белоцерковский район)
- Боденьки (Вышгородский район)
Если не хотите тратить много времени на дорогу, то и вблизи столицы есть грибные лужайки, например, в Пуще-Водице. Также грибники часто выбирают западное направление, в частности, Житомирское и Бородянское. В них входят окрестности сел Комаровка, Загальцев и Песковки.
Черкассы
В области преобладают большие лесные массивы. В частности Бучацкое лесничество близ Канева богато разнообразными грибами: белыми, польскими и сыроежками. Возле Копанов можно найти опята, а в молодых хвойных пущах возле Межирича — маслята.
А еще рекомендуем поехать в Уманский район. Больше всего деликатесов можно найти в Синицко-Паланском лесу. Здесь растут грузди, шампиньоны, лисички, поддубники. Окрестности сел Городецкое и Громы считают лучшими местами для сбора.
Чернигов
Грибы растут на всей территории Черниговщины. Больше всего их водится в Корюковском, Городнянском, Новгород-Северском и Репкинском районах. На юге области "урожай" не так богат, но и здесь можно собрать целую корзину, особенно в дубовых насаждениях. Но учитывая ситуацию в Черниговской области, связанную с постоянными атаками российскими оккупантами, следует позаботиться о своей безопасности и собирать грибы в более отдаленных от боевых действий регионах.
Днепропетровская область
В лесах Днепропетровщины чаще всего встречаются маслята, лисички, опята, сыроежки и, конечно, любимые всеми белые. Вот куда можно поехать на "охоту":
- Котовск.
- Царичанка.
- Могилев.
Кстати, в населенные пункты курсирует общественный транспорт.
Собирайте только те грибы, в которых вы уверены. И, конечно, не забудьте взять с собой острый нож, корзину, аптечку и компас.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о главной ошибке при приготовлении грибов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!