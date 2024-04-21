Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Житомир занимает далеко не первое место в туристическом рейтинге украинцев. Большинство считает, что здесь нет интересных локаций. Однако это совсем не так. Это один из старейших городов Украины.

Что посмотреть в историческом центре Полесья – сейчас расскажем.

Подвесной мост через Тетерев

Знакомство с Житомиром рекомендуем начать с этой переправы. Отсюда открываются прекрасные виды на склоны реки, а также на старые районы города.

Инженерная конструкция находится в парке имени Гагарина. Проект реализовали перед проведением Олимпийских игр. Планировалось построить несколько подвесных мостов, а возле них высадить сады и построить новые жилые массивы. Издали пейзажи должны были словно летать в воздухе.

Но из всего задуманного денег хватило только на одну переправу. От остального, к сожалению, быстро отказались. На свет так и не появились лыжные трассы, канатная дорога, аллеи, фонтаны и т.д.

Кстати, в народе у конструкции два названия: Заречанский и Мост влюбленных. По традиции здесь пары вешают замки, а ключи от них выбрасывают в воду. А еще это самое любимое место фотографов. Да и неудивительно. Здесь можно сделать красивые фотографии в любое время.

Дом-сердце

На перекрестке Театральной улицы и площади Победы красуется уникальное сооружение. Застройке более 120 лет, но она до сих пор не потеряла свой шарм.

На самом деле внешний вид трехэтажки не прихоть архитектора, а вынужденное решение. Территория, которая отводилась под строительство, не позволяла построить стандартный дом. Потому стенки пришлось делать не под прямым, а под острым углом.

Дом имеет несколько прозвищ. Его еще называют "химерой" и "плоским". Не только в Одессе или во Львове есть "сплющенные" сооружения.

Дом выполнен в форме треугольника. Сверху он напоминает сердце. Первоначально застройка возводилась как городское пожарное отделение. Но есть и другие версии. Некоторые считают, что здесь размещался центр разврата. По еще одному предположению: необычная конструкция – это подарок состоятельного торговца своей девушке в знак любви.

Музей академика Королева

Выставочную экспозицию не просто так разместили в Житомире. Это малая Родина известного ученого. Здесь можно ознакомиться с космическим наследием Украины. В мемориальном доме размещены образцы грунта с Луны, макеты аппаратов, которые фотографировали спутник и произвели первую высадку на него. Есть здесь отдельные части луноходов: антенны, двигатели, шестерни и т.д.

Также в музее хранятся конструкции первых баллистических и других видов ракет. Но, к сожалению, сегодня это оружие у украинцев вызывает не самые приятные эмоции. Так что если вам становится плохо только от одного слова, лучше обходите такие стенды. Хочется сказать только одно: разработки Королева активно использовались для исследования верхних слоев атмосферы, а не для войны.

Скала "Председатель Чацкого"

На левом берегу реки Тетер находится памятник, который создала сама флора. До сих пор неизвестно в честь кого названо холм. По одной из легенд природная достопримечательность олицетворяет мужественного казака, прыгнувшего вместе со своим конем в глубокие воды.

По другой версии: скала напоминает житомирянам Тадеуша Чацкого — польского чиновника, заложившего несколько учебных заведений в Украине. Благодаря ему в Житомире основали первую Волынскую гимназию, на базе которой впоследствии открыли университет имени Ивана Франко.

Особняк Филиппова

Малоизвестная жемчужина Житомирщины расположена на пересечении улиц Большой Бердичевской и Шевченко. Имение имеет интересную историю. Сначала на его месте стоял деревянный дом, который приобрел местный нотариус. Некоторое время у нового владельца не было достаточно средств, чтобы провести масштабную реконструкцию. Но впоследствии его состояние увеличилось, и на территории неприметного здания вырос настоящий архитектурный шедевр.

Застройка приобрела выраженные черты барокко. Фасад обрамили белые арки и пышная лепнина, а старые окна заменили стильные округлые стекла.

До начала Октябрьской революции стены особняка принимали как гостей хозяина, так и его клиентов. Дом разделили на две секции: домашнюю и рабочую. Иван Филиппов пользовался большой популярностью. К нему даже приезжали люди из Волынского уезда.

В настоящее время постройка полностью отреставрирована. Сегодня здесь размещено несколько организаций: управление юстиции и культуры, а также местный ЗАГС.

Исследуйте просторы нашей страны. Даже неприметные города имеют множество достопримечательностей, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. И Житомир – не исключение.

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