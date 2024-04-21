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Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
1,4 т.
Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Житомир занимает далеко не первое место в туристическом рейтинге украинцев. Большинство считает, что здесь нет интересных локаций. Однако это совсем не так. Это один из старейших городов Украины.

Что посмотреть в историческом центре Полесья – сейчас расскажем.

Подвесной мост через Тетерев

Знакомство с Житомиром рекомендуем начать с этой переправы. Отсюда открываются прекрасные виды на склоны реки, а также на старые районы города.

Инженерная конструкция находится в парке имени Гагарина. Проект реализовали перед проведением Олимпийских игр. Планировалось построить несколько подвесных мостов, а возле них высадить сады и построить новые жилые массивы. Издали пейзажи должны были словно летать в воздухе.

Но из всего задуманного денег хватило только на одну переправу. От остального, к сожалению, быстро отказались. На свет так и не появились лыжные трассы, канатная дорога, аллеи, фонтаны и т.д.

Кстати, в народе у конструкции два названия: Заречанский и Мост влюбленных. По традиции здесь пары вешают замки, а ключи от них выбрасывают в воду. А еще это самое любимое место фотографов. Да и неудивительно. Здесь можно сделать красивые фотографии в любое время.

Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Дом-сердце

На перекрестке Театральной улицы и площади Победы красуется уникальное сооружение. Застройке более 120 лет, но она до сих пор не потеряла свой шарм.

На самом деле внешний вид трехэтажки не прихоть архитектора, а вынужденное решение. Территория, которая отводилась под строительство, не позволяла построить стандартный дом. Потому стенки пришлось делать не под прямым, а под острым углом.

Дом имеет несколько прозвищ. Его еще называют "химерой" и "плоским". Не только в Одессе или во Львове есть "сплющенные" сооружения.

Дом выполнен в форме треугольника. Сверху он напоминает сердце. Первоначально застройка возводилась как городское пожарное отделение. Но есть и другие версии. Некоторые считают, что здесь размещался центр разврата. По еще одному предположению: необычная конструкция – это подарок состоятельного торговца своей девушке в знак любви.

Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Музей академика Королева

Выставочную экспозицию не просто так разместили в Житомире. Это малая Родина известного ученого. Здесь можно ознакомиться с космическим наследием Украины. В мемориальном доме размещены образцы грунта с Луны, макеты аппаратов, которые фотографировали спутник и произвели первую высадку на него. Есть здесь отдельные части луноходов: антенны, двигатели, шестерни и т.д.

Также в музее хранятся конструкции первых баллистических и других видов ракет. Но, к сожалению, сегодня это оружие у украинцев вызывает не самые приятные эмоции. Так что если вам становится плохо только от одного слова, лучше обходите такие стенды. Хочется сказать только одно: разработки Королева активно использовались для исследования верхних слоев атмосферы, а не для войны.

Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Скала "Председатель Чацкого"

На левом берегу реки Тетер находится памятник, который создала сама флора. До сих пор неизвестно в честь кого названо холм. По одной из легенд природная достопримечательность олицетворяет мужественного казака, прыгнувшего вместе со своим конем в глубокие воды.

По другой версии: скала напоминает житомирянам Тадеуша Чацкого — польского чиновника, заложившего несколько учебных заведений в Украине. Благодаря ему в Житомире основали первую Волынскую гимназию, на базе которой впоследствии открыли университет имени Ивана Франко.

Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Особняк Филиппова

Малоизвестная жемчужина Житомирщины расположена на пересечении улиц Большой Бердичевской и Шевченко. Имение имеет интересную историю. Сначала на его месте стоял деревянный дом, который приобрел местный нотариус. Некоторое время у нового владельца не было достаточно средств, чтобы провести масштабную реконструкцию. Но впоследствии его состояние увеличилось, и на территории неприметного здания вырос настоящий архитектурный шедевр.

Застройка приобрела выраженные черты барокко. Фасад обрамили белые арки и пышная лепнина, а старые окна заменили стильные округлые стекла.

До начала Октябрьской революции стены особняка принимали как гостей хозяина, так и его клиентов. Дом разделили на две секции: домашнюю и рабочую. Иван Филиппов пользовался большой популярностью. К нему даже приезжали люди из Волынского уезда.

В настоящее время постройка полностью отреставрирована. Сегодня здесь размещено несколько организаций: управление юстиции и культуры, а также местный ЗАГС.

Едем исследовать область, которая имеет площадь больше всего Израиля

Исследуйте просторы нашей страны. Даже неприметные города имеют множество достопримечательностей, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. И Житомир – не исключение.

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