Черновцы туристические: какие локации посетить за выходные

История яркого городка тесно переплетается с прошлым Османской империи, Австро-Венгрии и Румынии. Поэтому неудивительно, что оно вобрало в себя разные архитектурные стили и так сильно напоминает Вену или Прагу. Здесь можно гулять хоть целый месяц. Однако если вы приехали только на уикенд, то нужна экспресс-программа.

Что посмотреть в Черновцах – читайте ниже.

Улица Ольги Кобылянской

Главный магнит для туристов и местных обитателей. Здесь, кроме кофеен и лавок, расположено немало памятников и старинных зданий. В прошлом это место ассоциировалось с обилием. Здесь находилось множество салонов и ресторанов, в которых отдыхали зажиточные черновчане. Кстати, брусчатку мыли дважды в день и не пускали сюда людей в грязной обуви.

Для начала рекомендуем выпить кофе. Когда-то в элитном ресторане "Габсбург" этим напитком наслаждалась сама Леся Украинка. Сейчас заведения уже нет. Но остался красивый фасад в пастельных оттенках голубого и бежевого, а также фигурная башня.

На этой же улице можно заглянуть в кафе-музей. Здесь можно заказать чашку эспрессо или капучино, полюбоваться коллекцией картин, скульптур и другими произведениями местных художников.

Далее предлагаем просто погулять по центральным улицам, наслаждаясь красивой европейской архитектурой. А чтобы вы не тратили время на поиски, мы подскажем, на какие здания следует обратить внимание.

Краеведческий музей – старейшее учреждение в Черновцах, которому более 160 лет. Здесь представлено 95 тысяч исторических и археологических экспонатов.

Немецкий Народный Дом – культурное наследие общины, сохранившее немало аутентичных элементов интерьера.

Дом Ольги Кобылянской – символ города, напоминающий о выдающейся писательнице.

Центральная площадь

Именно на этой площади расположен городской совет. Если придете сюда в полдень, увидите трубача, который ежедневно поднимается на башню и исполняет песню "Маричка". Это действие происходит уже 18 лет подряд в любую погоду. Если же хотите рассмотреть музыканта поближе, то поднимитесь на террасу, расположенную в доме напротив.

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла

Далее следуйте на Армянскую улицу, где расположена святыня, выполненная в необычном стиле. В ней прослеживаются черты готики, барокко и романской архитектуры. Храм построили в 1875 году, и сейчас здесь проводят не только службы, но и органные концерты.

Николаевский кафедральный собор

Местные называют эту святыню "пьяной церковью". Свое название она получила благодаря нетипичным куполам, а точнее — скрученным барабанам. Это единственное православное сооружение, в котором продолжались служения даже в советское время. Внутри сохранилась много аутентичных вещей: иконы, витражи, старинный иконостас и бронзовое паникадило.

Черновицкий художественный музей

Самое большое художественное учреждение города, которое украшает огромное панно на мифологическую тематику. На нем изображено 12 богов как 12 главных провинций Австро-Венгерской империи. В выставочном зале вы увидите множество экспонатов, в том числе картины, керамические изделия, скульптуры и оригинальные наряды австрийцев и гуцулов.

Театральная площадь

Невероятно, но всего 200 лет назад на этом месте был лес! Здесь расположен театр имени Ольги Кобылянской, а также Еврейский дом – бывший центр культурной жизни общины.

Дом-корабль

Одна из визиток города, к которой вы доберетесь 22 маршруткой, если сядете на Театральной площади. Здание имеет необычную форму, напоминающую судно, а балкон на втором этаже похож на палубу.

Архитектором стал Иоганн Фридрих Гаас, спроектировавший сооружение в стиле модерна и неоренессанса. Обязательно сделайте здесь фотографию.

Черновицкий национальный университет Юрия Федьковича

Еще одна достопримечательность, без которой невозможно представить поездку в этот регион. Вуз называют "украинским Хогвартсом". Неудивительно, что сооружение охраняется Всемирной организацией ЮНЕСКО.

Здание построили в 1864 как Резиденцию митрополитов Буковины и Далмации. В 1875 году здесь был открыт университет. Обучение велось на немецком, поскольку город в то время входил в состав Австро-Венгерской империи.

О высшем учебном заведении можно говорить долго. Мы рекомендуем заранее забронировать экскурсию, чтобы заглянуть внутрь. Однако если время ограничено, просто прогуляйтесь по территории, помилуйтесь деревьями и скульптурами и сделайте фотографии на фоне фасада.

Если у вас останутся силы, советуем посетить библиотеку Ивасюка, Турецкий колодец на площади Святой Марии и Собор Святого духа – старейший в городе христианский храм.

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