Джунгли в Европе: названа альтернатива далекой Коста-Рике

Чтобы увидеть вулканы, густые леса, горные маршруты и пляжи с экзотическим черным песком, не обязательно лететь на другую сторону света. Испанский остров Ла-Пальма, входящий в состав Канарских островов, все чаще называют европейской альтернативой Коста-Рике.

Ла-Пальма пока не стала массовым туристическим направлением, поэтому сохраняет ощущение дикой природы и тишины. Именно это делает ее привлекательной для путешественников, которые хотят тропического настроения без очень долгого перелета, информирует Express.

Почему Ла-Пальму сравнивают с Коста-Рикой

Коста-Рика известна вулканами, национальными парками, густой зеленью и активным отдыхом среди природы. Но для европейских туристов такое путешествие часто означает долгий перелет, более сложную логистику и более высокие расходы.

Ла-Пальма предлагает похожее настроение значительно ближе. Это один из самых зеленых и наименее застроенных Канарских островов. Здесь можно ходить по горным маршрутам, исследовать вулканические ландшафты, отдыхать на пляжах и любоваться видами, которые очень отличаются от классических курортных картинок.

Остров не имеет такой туристической нагруженности, как Тенерифе или Гран-Канария. Поэтому Ла-Пальма больше подходит не для шумных вечеринок, а для спокойного путешествия, природы, походов и ощущения удаленности.

Вулканические пляжи с черным песком

Одна из особенностей Ла-Пальмы – пляжи с черным вулканическим песком. Такой песок образуется из мелких частиц лавы, которые со временем разрушаются под действием воды и ветра. Благодаря этому побережье имеет очень необычный и драматический вид.

Среди самых популярных пляжей называют Пуэрто-Наос и Плая-де-Лос-Канкахос. Они удобны для туристов, так как до них легко добраться из курортных зон. Там можно не только загорать, но и заниматься снорклингом.

Лос-Канкахос особенно нравится тем, кто хочет увидеть подводный мир. В воде можно встретить различные виды рыб, морских звезд, анемон, осьминогов и других обитателей каменистого побережья. Именно сочетание черного песка, прозрачной воды и вулканических скал создает ощущение настоящей экзотики.

Вулканы и маршруты для походов

Ла-Пальма имеет выразительный вулканический характер. В 2021 году на острове произошло крупное извержение, которое изменило часть ландшафта и образовало новый вулканический кратер. Сегодня отдельные маршруты позволяют увидеть места, где лава спускалась в долину Аридане.

Для любителей активного отдыха одним из самых интересных маршрутов является Рута-де-лос-Вулканес. Это путь через центральную часть острова, где открываются виды на вулканические хребты, застывшую лаву и соседние острова. При хорошей погоде отсюда можно увидеть даже Тенерифе.

Еще одно популярное место – вулкан Сан-Антонио. Там можно пройтись вдоль края кратера и увидеть широкие панорамы острова. Такие маршруты делают Ла-Пальму отличным выбором для тех, кто не хочет проводить весь отпуск только на пляже.

Национальный парк Кальдера-де-Табуриенте

Главное природное украшение острова – национальный парк Кальдера-де-Табуриенте. Это огромная эрозионная впадина шириной примерно 8 километров, которая формировалась миллионы лет. Ее часто называют одним из лучших мест для походов на Ла-Пальме.

В парке можно увидеть густые канарские сосновые леса, крутые склоны, водопады с яркими минеральными оттенками и высокие вершины. Горы вокруг кальдеры достигают примерно 2000 метров, поэтому виды здесь действительно впечатляют.

Отдельный интерес вызывает район Роке-де-лос-Мучачос, где расположена известная обсерватория. Благодаря чистому небу Ла-Пальма считается одним из лучших мест в Европе для наблюдения за звёздами.

В отличие от многих других Канарских островов, Ла-Пальма не так сильно ориентирована на массовый туризм. Здесь меньше больших курортных комплексов, толп и чрезмерной коммерческой застройки. Вместо этого это направление для любителей природы, пешеходных маршрутов, вулканов, необычных пляжей и спокойного ритма.

