Два часовых пояса на 3 метрах: где самый маленький в мире мост, соединяющий страны

Представьте ситуацию: вы переходите небольшой деревянный мостик длиной менее 5 метров и оказываетесь не только в другой стране, но и в другом часовом поясе. И такое место на самом деле существует.

Видео дня

Как пишет издание Express, этот мост называется Эль Марко/Ла Кодосера. Его фактическая длина составляет 3,2 метра и он соединяет берега небольшой реки Абрилонго, на одном берегу которой находится испанское село Ла Кодосера, а на другом – португальское Эль Марко. Первое живет во часовом поясе CET, а второе – WET/WEST. То есть, преодолев столь крошечный мост, вам придется переводить часы.

Впервые мост местные жители возвели столетие назад. Они сделали над рекой кладку из деревянных досок. Со временем конструкция стала более капитальной, а в 2008 году мост полностью реконструировали.

Теперь он является объектом заинтересованности туристов. Ведь это самый маленький международный мост в мире, перейдя который, можно за считанные секунды оказаться в другой стране.

С одной стороны моста установлен камень с буквой Е, который обозначает испанский берег реки. С противоположного его конца стоит камень с пометкой Р – здесь начинается Португалия. Поэтому вы не заблудитесь, даже если захотите пройти между странами и часовыми поясами несколько раз.

Чтобы найти интересную достопримечательность, отправляйтесь в испанскую местность Экстремадура или в португальскую провинцию Антележу. Ориентиром может служить город Арроншеш в Португалии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в какие города ехать, чтобы насладиться лучшей в мире едой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.