Дух старой Европы: локации, которые следует посетить во Львове за день

Город Льва частенько сравнивают с известными европейскими туристическими направлениями. Большинству путешественникам, побывавшим за границей, он чем-то похож на Прагу. Некоторым он напоминает Варшаву, а кому-то – Будапешт. И каждый из них прав.

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В этот уикенд предлагает исследовать старинные локации популярного туристического города.

Площадь Рынок

Наверное, нет украинца, не бывавшего здесь или хотя бы не слышавшего об этом месте. Но даже при таких условиях стоит заглянуть сюда еще раз, потому что такая красота не может надоесть, даже если бываешь здесь каждый день. Мы уверены, что львовяне точно подтвердят наши слова. Не так ли?

Площадь Рынок – сердце города. От нее, как артерии, тянутся главные улочки, на которых всегда шумно и многолюдно. Наверное, не было и дня, когда здесь царила бы тишина и покой. Даже сейчас, во время полномасштабного вторжения, Львов напоминает муравейник. И неудивительно, ведь здесь относительно безопасно. Поэтому многие наши земляки перебрались сюда жить. И, конечно, множество путешественников выбирают именно это направление для трипов.

Площадь окружают сооружения, построенные в стиле ренессанс, некоторые из них имеют выраженные элементы готики. Раньше здесь размещались разнообразные торговые точки, где можно было приобрести практически что угодно. Сейчас здесь есть несколько магазинчиков, но на большой рынок это не похоже.

Высокий замок

Это еще одна историческая локация, в которой должен побывать каждый турист. Это памятка садово-паркового искусства, которая, к сожалению, практически не сохранилась до наших дней. Однако, она не потеряла свой шарм. От уцелевших стен веет королевским флером. Пожалуй, именно поэтому сюда так стремятся наведаться путешественники.

А еще украинцев привлекают две смотровые площадки, с которых открываются невероятные виды на Старый и Новый город. Отсюда Львов виден как на ладони. Чтобы добраться до локации, нужно преодолеть не одну сотню старинных ступенек. Это не так и легко, но оно того стоит.

Львовская национальная опера

Академический театр имени Соломии Крушельницкой возвели всего-навсего за 3 года. Может быть, вам кажется, что это слишком долго. Но не будьте очень суровыми и придирчивыми, учитывайте, что строили его более 100 лет назад. Тогда технологии были не так сильно развиты, как сейчас.

Сооружение объединило в себе два стиля – ренессанс и барокко. Как снаружи, так и внутри оно украшено разнообразными фигурами, лепниной и позолотой.

В проект всю свою душу и талант вложил знаменитый архитектор Зигмунд Горголевский. Внутри находятся работы выдающихся художников: Пепеля, Дембицкого, Герасимовича, Розвадовского, Рыбковского, Рейхана. А также скульптуры Войтовича, Марковского, Печа и Баронча.

Во львовскую оперу стоит сходить хотя бы для того, чтобы полюбоваться ее красотой. По желанию можно посетить один из спектаклей, балет или концерты.

Музей-аптека

В 1735 году во Львове впервые появилось место, где можно было приобрести лекарства. Тогда на деревянных полках размещались бутылочки с экстрактами, сушеными растениями, мазями и даже лечебными винами.

С тех пор здесь почти ничего не изменилось. Разве что реставрировали этажерки. Ибо вполне логично, что за этот промежуток времени материал состарился. Кроме всевозможных зелий, здесь можно увидеть шкафы, украшенные художественной резьбой, фарфоровую и фаянсовую посуду, старинные весы, машинки для печати этикеток, оборудование для изготовления таблеток, каменные ступы для создания кремов и т.д. А еще здесь можно спуститься в подземелье. Не пренебрегайте такой возможностью.

Дворец Потоцких

Самая известная и богатая семья польских шляхтичей оставила после себя много архитектурных достояний. И этот львовский красавец тому доказательство. Его построили на заказ графа Альфреда II Юзефа. Над разработкой проекта работали Юлиан Цыбульский и Людвиг де Верни.

Комплекс считается достопримечательностью архитектуры XIX века. Да и неудивительно. Он ведь поражает не только своим внешним видом, но и интерьером. Внутри продумано все до мельчайших деталей: от расположения комнат до балюстрад. Каждый декоративный элемент на своем месте.

Львов – это гордость нашей страны. Он необычный, колоритный, атмосферный. Если еще не бывали здесь – обязательно это сделайте!

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