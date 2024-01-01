Выбираем свое: куда поехать отдыхать в Украине

Оказывается, многие украинцы практически не путешествуют по городам нашего государства. Максимум, что они видели, это несколько курортов, Карпаты и Киев.

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Что ж, пришло время исправлять эту досадную ошибку. Мы рекомендуем отправиться в особые места, где царит зимняя сказка и праздничная атмосфера. Куда именно – читайте дальше.

Трускавец

Один из самых красивых уголков Украины, который находится рядом с Карпатами. Сюда едут, чтобы попить лечебную воду и максимально расслабиться. К сожалению, для любителей экстремальных видов спорта здесь не найдется развлечений. Хотя локация и располагается недалеко от гор, на лыжах здесь не прокатишься. Зато есть отличная возможность оздоровиться душой и телом.

В этой местности царит очень мягкий и комфортный климат. В среднем столбики термометра не опускаются ниже 10 градусов тепла. Поэтому прогулки по снежным аллеям и улочкам не принесут значительного дискомфорта.

Организовать путешествие можно двумя способами: снять номер в комплексах, специализирующихся на реабилитации или самостоятельно найти жилье и составить программу. Второй вариант ничем не хуже первого. Здесь есть множество локаций, где можно побывать совершенно бесплатно или за символическую плату. Идеальный вариант для тех, кто хочет максимально бюджетно отдохнуть.

Обязательно сходите в местный бювет – сердце Трускавца. Но имейте в виду, что он работает только три раза в сутки: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00. За вход не нужно платить, а вот за водичку придется. А еще здесь можно спокойно договориться о массаже, лечебных процедурах или даже аренде, если вам вдруг захочется поселиться в гостинице.

Также посетите "молодильный" источник Юзя. Поговаривают, что местная вода помогает избавиться от морщин, ведь в ее составе содержатся вещества глицеринового происхождения. Мы не проверяли на правдивость информацию, но думаем такой метод точно не повредит. Кстати, здесь всегда собираются большие очереди. Так что придется подождать.

Небольшой совет: зимой родниковая вода очень холодная, поэтому лучше прихватить с собой пустую бутылочку и набрать жидкость с собой.

Каменец-Подольский

В зимнюю пору этот средневековый город по особому красивый и прекрасный. Под белым снежным одеялом все его здания и достопримечательности приобретают совсем другие очертания. Поэтому сюда обязательно нужно приехать в период новогодних праздников.

Рекомендуем сразу отправиться в местную крепость, которая столетиями держала оборону и защищала своих жителей. Первые упоминания о ней датируются 1374 годом. С тех пор она пережила многие события и часто меняла свой вид: замок постоянно достраивался, появлялись новые башни, подземные ходы и застройки.

Недалеко от бастиона находится еще один знаменитый монумент – Стол Согласия. Сама скульптура появилась здесь относительно недавно. Ее установили в 2001 году во время фестиваля "7 культур". Памятник символизирует народы, участвовавшие в создании истории и архитектурного образа Каменец-Подольского. Недалеко от основной композиции лежит восьмой камень, означающий еще одну нацию, которая может повлиять на его судьбу.

Не останавливайтесь на этом изучить край. Здесь есть еще два не менее интересных фортификационных сооружения. Речь идет о Нижних и Верхних Польских вратах. Когда-то давно они играли важную роль для местных жителей, а именно служили крепким щитом от нападений врагов.

Недалеко от этой локации расположен еще один исторический мемориал – лестница Фаренгольца. Когда-то она объединяла две части города. Поднимитесь ими и пройдитесь к Костелу Петра и Павла – еще одной туристической достопримечательности. Напоследок посетите Ратушу, Армянский колодец, Доминиканский храм, Троицкую церковь и сувенирный рынок.

Ужгород

Это место прекрасно не только в период цветения сакуры, но и зимой, когда снежные одеяла покрывают улицы и дома. Прибыв сюда, вы будете удивлены каждой остановкой в своем маршруте. Многие местные достопримечательности не имеют аналогов в мире, так что вам будет на что посмотреть.

Одним из пунктов в вашем списке должен стать Ужгородский замок. Он имеет тысячелетнюю историю, которая до сих пор покрыта загадками и тайнами. Как и положено, крепость построили на вершине холма, к которой когда-то было очень сложно подобраться врагам. Это сооружение до поры до времени выглядело кардинально иначе, однако в XVI веке его перестроили итальянские архитекторы.

Обязательно посетите Ужгородскую синагогу, сконструированную в 1904 году. Над проектом работали Ференц Саболч и Дюла Папп. Уникальность здания заключается в сочетании нескольких совершенно разных стилей, в том числе романтического, византийского, неомавританского и арабо-марокканского.

Не упустите возможность посетить Закарпатский краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого. Еще при жизни коллекционер мечтал открыть выставочный зал для всех желающих. Но тогда его не поддержали власти. Уже после смерти мецената заведение удалось открыть благодаря усилиям его семьи и ценителей искусства.

Для тех, кто постоянно везет из отпуска какие-то сувениры, рекомендуем посетить переулок с интересным названием "Горчичное зерно". Это колоритный квартал, где располагаются разные уютные кофейни и магазинчики с подарками.

Исследуйте территорию нашей Родины в любую пору и в любую погоду. Потому что наше государство прекрасно всегда. Все города, даже совсем небольшие, имеют многовековую историю и архитектурное наследие. Так что необязательно ехать за границу, у нас много мест, где можно хорошо провести зимние каникулы.

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