Дух перехватывает: живописные поселки Европы, которые стоит посетить

Бывают моменты, когда хочется сбежать с шумного города, обрести умиротворение и спокойствие. А еще ощутить дух настоящего неповторимого колорита. И это возможно! Достаточно выбрать локацию и без колебаний отправиться в путешествие. Рассказываем, куда поехать и что посмотреть.

Видео дня

Ваграйн, Австрия

Село в земле Зальцбург. Впервые о нем упоминается в 1243 году. В начале XVIII века территория стала центром Crypto-Protestantism. Сейчас же место больше известно как горнолыжный курорт.

Сначала рекомендуем посетить Schloss Höch. Он располагается в 11 километрах отсюда. Замок был построен как резиденция в период с 1000 по 1100 годы. Сегодня здесь часто проводятся культурные мероприятия. Внутри можно осмотреть старинную мебель и бытовые принадлежности.

Здесь работает большой термальный комплекс с внешними и внутренними бассейнами — Wasserwelt Wagrain.

Если у вас будет больше времени, рекомендуем поехать в Winnerfall. Водопад является одним из самых больших карстовых источников в массиве Tennen Mountains. Впервые его начали исследовать в 1911 году.

Саурис, Италия

Муниципалитет в регионе Фриули-Венеция-Джулия, провинция Удине. Согласно преданию, поселение было основано в 1300 году. Местные жители говорят на трех языках, в основном на фриульском.

Обязательно поезжайте в сказочный Lago di Sàuris. Искусственное озеро имеет бирюзовый и изумрудный оттенки. Водоем образовался в результате создания дамбы в 1948-м. Здесь проложены многочисленные пешеходные тропы для прогулок или езды на велосипеде. Кстати, чтобы добраться до локации, нужно пройти три тоннеля длиной 600, 250 и 650 метров. Имейте в виду, что в подземных переходах преобладает влажность.

А еще сходите в Centro Etnografico di Sauris. В музее хранятся экспонаты из традиционной жизни, ремесел и фольклора поселка.

Любителям хмельного напитка предлагаем продегустировать Zahrebeer Ssa Birrificio. Также здесь туристы смогут попробовать фирменное крафтовое пиво Zahre Beer.

Рупит, Испания

Село в графстве Осона. Свое официальное название получило в 1959 году. Он славится средневековой атмосферой и каменными домами.

Сначала советуем посетить Church of Saint Michael. Центральная церковь с барочной колокольней – главный архитектурный памятник населенного пункта. Здесь путешественники смогут увидеть алтарный образ, созданный в 1633 году.

А еще поезжайте в El Salt de Sallent — один из самых высоких водопадов в Каталонии. Также здесь можно спуститься к подножию фонтана и проникнуться невероятной силой и энергией природного чуда.

И, конечно, сходите в развалины местного одноименного замка. Он был построен в начале XI века. Существует легенда, что под зданием проходит множество подземных тоннелей. Сейчас здесь остались только части крепостной стены.

Андерматт, Швейцария

Село в кантоне Ури. А еще это один из самых лучших горнолыжных курортов в стране. Вместе с соседними районами Sedrun и Disentis он образует обширный регион с многочисленными трассами для сноубордистов. Но осенью здесь тоже есть чем заняться.

Сначала рекомендуем прогуляться в Lake of Lucendro. Озеро образовалось в результате строительства дамбы в 1947 году. Вокруг водоема протоптали несколько пешеходных маршрутов.

Также посетите уникальный подземный музей Sasso San Gottardo. Он находится в бывшей военной крепости на перевале San Gottardo. Здесь можно увидеть выставки, посвященные истории оборонных сооружений. Также здесь туристы узнают больше о природных ресурсах региона. Особенно о кристаллах горной породы. А еще посетите Furka Cogwheel Steam Railway – старинную паровую железную дорогу. Здесь путешественники смогут отправиться на экскурсию по живописным ландшафтам, в том числе через перевал Фурка.

Бохиньска Бистрица, Словения

Поселение в городе Бохинь. Он является отправным пунктом для многих туристических маршрутов. В частности, к одноимённому озеру и национальному парку Триглав.

Обязательно поезжайте в Savica Waterfall – уникальный водопад, разделенный на два потока. Его высота – 78 метров.

Также отправьтесь в Bohinjsko jezero. Водоем является самым большим в стране. Ее площадь составляет 3,18 квадратных километров.

Кстати, здесь также располагается Aquapark Bohinj – современный оздоровительный комплекс с крытыми бассейнами, саунами, джакузи и спа-процедурами.

Путешествуйте по живописным уголкам Европы! Приключения ждут вас!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о городах-призраках в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!