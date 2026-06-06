Доступно и без толп: 3 средиземноморских направления для отпуска

Средиземноморский отдых не обязательно означает переполненные пляжи, дорогие отели и курорты, где цены растут вместе с количеством туристов. Есть направления, где еще можно найти чистое море, старинные города, неторопливую атмосферу и более низкие расходы, чем на самых раскрученных курортах Италии, Испании или Греции.

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В регионе остаются менее очевидные направления, которые могут подарить ту же средиземноморскую атмосферу. Среди них – Фолегандрос в Греции, Гоцо на Мальте и Будва в Черногории, информирует Travel off Path.

Фолегандрос, Греция

Фолегандрос – небольшой остров в группе Киклад, расположенный между значительно более известными Санторини и Милосом. Он имеет все, за что туристы любят греческие острова: белые дома, узкие улочки, синие купола, скалистые пейзажи и Эгейское море.

Главное поселение острова – Хора. Это один из самых живописных городков Киклад с белыми кубическими домами, затененными площадями и видом на Византийский монастырь. К нему ведет каменная лестница, а с вершины открывается один из лучших панорамных видов на острове.

Фолегандрос небольшой: его длина составляет примерно 32 километра, а ширина в самом широком месте – чуть более 3 километров. Именно поэтому здесь легко почувствовать камерность и спокойствие, которых часто не хватает на более популярных островах.

До многих пляжей можно добраться пешком. Например, дорога из Хоры до пляжа Агали занимает около 50 минут, а до пляжа Агиос Николаос – примерно час с четвертью. Это вариант для тех, кто любит не только море, но и прогулки по живописным тропам.

По ориентировочным ценам, простой перекус вроде гироса или сувлаки может стоить 5–9 долларов, ужин из трех блюд в местной таверне – 33–53 доллара с человека. Ночь в трехзвездочном отеле обычно обойдется примерно в 100–175 долларов в зависимости от сезона, а роскошные варианты стартуют ориентировочно от 185 долларов.

Гоцо, Мальта

Гоцо – меньший и более спокойный остров Мальтийского архипелага. Если главный остров Мальта летом может быть довольно оживленным, то Гоцо сохраняет более медленный ритм, деревенскую атмосферу и ощущение менее освоенного туристами Средиземноморья.

Добраться сюда можно на пароме примерно за 25 минут. Сам остров очень компактный: его размеры составляют около 14 на 6 километров. Несмотря на это, Гоцо имеет и старинные города, и живописные бухты, и пляжи, и природные ландшафты.

Столица острова – Виктория, которую местные также называют Рабат. Это город с охристыми зданиями, узкими каменными улицами, барочными деталями и цитаделью на холме. Он производит впечатление места, где история не превратилась лишь в декорацию для туристов.

Ориентировочные цены на Гоцо также могут быть приятнее, чем на многих раскрученных средиземноморских курортах. Перекус вроде пастицци или фтиры стоит примерно 4–9 долларов, ужин из трех блюд в местном ресторане – 27–49 долларов с человека. Ночь в трехзвездочном отеле может стоить около 90–130 долларов, а более дорогие отели – от 235 долларов за ночь.

Будва, Черногория

Будва – один из самых известных курортов Черногории, но на фоне многих средиземноморских направлений она все еще может быть доступнее. Это не совсем скрытая жемчужина, ведь летом сюда приезжают туристы из разных стран, однако город сохраняет адриатический характер и сочетает пляжный отдых со старинной архитектурой.

Главное украшение Будвы – Старый город, окруженный стенами. Он расположен прямо у моря и имеет узкие улицы, каменные дома, колокольни и площади, где легко провести несколько часов без спешки.

Рядом с центром есть несколько пляжей. Среди самых известных – Могрен и Ричардова Глава. Для более спокойного отдыха лучше выбирать менее шумные участки побережья или приходить на пляж пораньше, пока туристов еще немного.

Будва также может быть выгодной по ценам. Простой перекус, например бурек или плескавица, стоит примерно 3–9 долларов. Ужин из трех блюд в местном ресторане может обойтись в 17–33 доллара с человека. Ночь в трехзвездочном отеле часто стоит около 77–132 долларов в зависимости от сезона, хотя роскошные отели могут быть значительно дороже.

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